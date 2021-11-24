COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

BALLISTIK BOYZ尬上師兄　「傻眼比數」直接踢爆AKIRA

▲Ballistik Boyz成員砂田將宏（後排左一）足球踢贏AKIRA（右）。（圖／LDH JAPAN）
▲Ballistik Boyz成員砂田將宏（後排左一）足球踢贏AKIRA（右）。（圖／LDH JAPAN）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2021-11-24 12:30:00

日本男團BALLISTIK BOYZ（簡稱BBZ）由日高龍太、加納嘉將、海沼流星、深堀未來、奧田力也、松井利樹、砂田將宏7人組成，他們新專輯《PASS THE MIC》今（24日）發行，成員接受台灣媒體視訊訪問做宣傳，砂田將宏意外透露足球踢贏師兄AKIRA，比數差距讓人嘖嘖稱奇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲日高龍太（左起）、砂田將宏、海沼流星、松井利樹、奧田力也、加納嘉將、深堀未來發片。（圖／LDH JAPAN）
▲日高龍太（左起）、砂田將宏、海沼流星、松井利樹、奧田力也、加納嘉將、深堀未來發片。（圖／LDH JAPAN）

BBZ新歌主打為《All Around The World》，聊到拍MV的幕後趣事，奧田力也說：「從拍MV地點到休息室有一段路，我看到砂田將宏騎著馬回休息室嚇了一跳！」他解釋該MV每人都有獨自鏡頭，而騎馬則為將宏的拍攝一環，「我沒想到他會騎馬，滿有趣的，所以印象深刻」。

砂田將宏運動細胞了得，除了騎馬，足球球技更勝師兄AKIRA，雖然他們同為LDH足球部團員，但曾分組比賽，詢問砂田將宏誰球技最好？他表示：「AKIRA很厲害，但硬要講誰比較厲害的話，應該是我，我曾跟他比過5對5軟式足球，那時比數5比2，是我這隊踢贏！」

▲BBZ接受台媒視訊訪問。（圖／LDH JAPAN）
▲BBZ接受台媒視訊訪問。（圖／LDH JAPAN）

南韓夯劇《魷魚遊戲》也深受日本觀眾喜愛，BBZ每位成員都有收看，假設現實生活有456億元獎金的遊戲，除了深堀未來跟日高龍太，其他5人皆表示：「不會參加。」松井利樹嘴甜說道：「我想要以成員的身分努力，不需要參加魷魚遊戲！」

問起深堀未來跟日高龍太闖關遊戲的必勝祕訣，他們認為「精神」是重要關鍵，那贏得456億獎金會如何運用？深堀未來笑說不會分紅，頂多請成員吃飯，剩的錢打算把家裡改成練團室，買性能好的設備、麥克風，豐富音樂上的能力。

AKIRA也大力推薦師弟BBZ的作品，他說：「看到他們的才能散發出滿滿的希望與可能性，我們放浪一族也獲得了很多力量！希望台灣的粉絲們也能聽聽他們11月24日將發行的新專輯《PASS THE MIC》，感受BALLISTIK BOYZ的魅力。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀