BALLISTIK BOYZ尬上師兄　「傻眼比數」直接踢爆AKIRA

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BBZ新歌主打為《All Around The World》，聊到拍MV的幕後趣事，奧田力也說：「從拍MV地點到休息室有一段路，我看到砂田將宏騎著馬回休息室嚇了一跳！」他解釋該MV每人都有獨自鏡頭，而騎馬則為將宏的拍攝一環，「我沒想到他會騎馬，滿有趣的，所以印象深刻」。
砂田將宏運動細胞了得，除了騎馬，足球球技更勝師兄AKIRA，雖然他們同為LDH足球部團員，但曾分組比賽，詢問砂田將宏誰球技最好？他表示：「AKIRA很厲害，但硬要講誰比較厲害的話，應該是我，我曾跟他比過5對5軟式足球，那時比數5比2，是我這隊踢贏！」
南韓夯劇《魷魚遊戲》也深受日本觀眾喜愛，BBZ每位成員都有收看，假設現實生活有456億元獎金的遊戲，除了深堀未來跟日高龍太，其他5人皆表示：「不會參加。」松井利樹嘴甜說道：「我想要以成員的身分努力，不需要參加魷魚遊戲！」
問起深堀未來跟日高龍太闖關遊戲的必勝祕訣，他們認為「精神」是重要關鍵，那贏得456億獎金會如何運用？深堀未來笑說不會分紅，頂多請成員吃飯，剩的錢打算把家裡改成練團室，買性能好的設備、麥克風，豐富音樂上的能力。
AKIRA也大力推薦師弟BBZ的作品，他說：「看到他們的才能散發出滿滿的希望與可能性，我們放浪一族也獲得了很多力量！希望台灣的粉絲們也能聽聽他們11月24日將發行的新專輯《PASS THE MIC》，感受BALLISTIK BOYZ的魅力。」