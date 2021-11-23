球棒不是用來打人　徐國勇：4種人攜帶就被註記

行政院今（23）日召開治安會報，內政部長徐國勇會後指出，球棒是用來打球，不是用來打人，打球可以打人不行，打人就是危險工具，未來警政署實施臨檢時，有幫派、博弈、電信詐欺、地下錢莊等前科或背景的人，因臨檢時沒有犯罪所以無法有偵查行為，但是攜帶相關物品時就會註記，民眾要打球沒有問題，不會因為帶球棒就會被註記。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-23 19:09:22
徐國勇說，台中持球棒打人事件，其背景都是博弈，有網路簽賭、地下錢莊等關聯，在討債時就需要暴力，警政署會針對這些對象繩之以法。而超商對於夜歸婦女、小朋友的安全感非常強烈，他要求提升見警率，但不是增加員警的負擔，是配合保全前往超商收現金時間，調整員警巡邏路線。
徐國勇也說，目前有視訊報案App，只要手機鏡頭針對歹徒拍攝，警方就會自動錄音，報案民眾不需要講話，警方根據報案畫面、聲音，以及手機的GPS定位，就可以及時出動快打部隊。
行政院長發言人羅秉成也轉述院長蘇貞昌在治安會報的裁示。蘇貞昌指出，維持治安是基本要求，也是過去職責所在，過去幾起案件讓無辜人員傷亡、讓社會不安，他要求各部會盤點、分析施暴者的高風險因子，若成長中遇交損友，教育部、衛福部從學校端通報。
蘇貞昌也說，《刑法》140、150條的已修法並在去年1月實行，妨害秩序罪108年只起訴101人、起訴率10％，修法後109年789人起訴、起訴率18％，今年到目前為止已經有1841人被起訴、起訴率30％，且定罪率超達9成。不過相關起訴率要再加強，請警政署加強員警教育訓練。