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台灣保時捷宣布成為 P. LEAGUE+　MVP 冠名贊助合作夥伴

▲ 台灣保時捷宣布成為 P. LEAGUE+　MVP 冠名贊助合作夥伴
▲ 台灣保時捷宣布成為 P. LEAGUE+　MVP 冠名贊助合作夥伴

2GameSome - 有車賞

2021-11-23 19:25:00

台灣保時捷正式宣布成為台灣男子職業籃球聯盟 P. LEAGUE+ 的 MVP 冠名贊助合作夥伴，贊助 P. LEAGUE+ 本賽季 MVP 獎項，開啟體育跨界合作的新篇章。

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「籃球是一項技術綜合性強的運動項目，講究強大運動能力、精準度與敏捷性，這些特質使得籃球比賽讓人看得熱血沸騰，也完全符合與保時捷的品牌個性。P. LEAGUE+ 引領台灣職籃邁向新的紀元，台灣保時捷十分榮幸能參與其中，」台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示，「與 P. LEAGUE+ 合作，也讓台灣保時捷有機會與這些運動員和民眾共享對籃球的熱情，讓我們齊心攜手支持這些台灣運動選手。」

P. LEAGUE+ 成立於 2020 年五月，是 2000 年中華職業籃球聯盟結束後，台灣第一個成立的職業籃球聯盟，為了串聯球隊、球員、粉絲以及在地社群，努力打造更優質的台灣籃球環境。P. LEAGUE+ 在 2020-21 年賽季由四支球隊領航組成，並於 2021–22 年賽季起擴編為六支隊伍。

「過去兩年間，P. LEAGUE+ 創造了超乎我們預期的出色表現。台灣保時捷與 P. LEAGUE+ 都擁有開拓精神以及永不停下逐夢腳步的強悍信念，我們很興奮能有機會與台灣保時捷共同合作。我們相信，與台灣保時捷這位可靠的夥伴結盟後，P. LEAGUE+ 將更加茁壯，衝刺攀往下一個里程碑。」P. LEAGUE+ 執行長陳建州表示。

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