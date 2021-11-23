▲ 台灣保時捷宣布成為 P. LEAGUE+　MVP 冠名贊助合作夥伴

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「籃球是一項技術綜合性強的運動項目，講究強大運動能力、精準度與敏捷性，這些特質使得籃球比賽讓人看得熱血沸騰，也完全符合與保時捷的品牌個性。P. LEAGUE+ 引領台灣職籃邁向新的紀元，台灣保時捷十分榮幸能參與其中，」台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示，「與 P. LEAGUE+ 合作，也讓台灣保時捷有機會與這些運動員和民眾共享對籃球的熱情，讓我們齊心攜手支持這些台灣運動選手。」





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P. LEAGUE+ 成立於 2020 年五月，是 2000 年中華職業籃球聯盟結束後，台灣第一個成立的職業籃球聯盟，為了串聯球隊、球員、粉絲以及在地社群，努力打造更優質的台灣籃球環境。P. LEAGUE+ 在 2020-21 年賽季由四支球隊領航組成，並於 2021–22 年賽季起擴編為六支隊伍。





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