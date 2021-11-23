亞洲生產力組織高峰論壇登場 促進企業數位轉型智慧製造

財團法人中國生產力中心主辦的「2021亞洲生產力組織智慧製造生態系高峰論壇」，以「智造變革生產力、跨域共創競爭力」為主軸，今(23)日登場，並簽署智慧製造生態系合作備忘錄，共同攜手領域中的專業機構，協助企業數位轉型，邁向智慧製造，提升企業競爭力





我是廣告 請繼續往下閱讀

高峰論壇由中國生產力中心董事長許勝雄擔任主持人，經濟部工業局長呂正華、智慧製造生態系領銜者友嘉集團總經理林勤喻等出席，亞洲生產力組織秘書長Dr. AKP Mochtan透過遠端視訊，表達謝意及肯定與會各界的貢獻。





活動中除簽署智慧製造生態系合作備忘錄(MOU)之外，同時也舉辦高峰論壇，由生態系各專業領域的企業領袖，分享智慧製造解決方案與優勢技術，透過開放資源及產業經驗傳承，加速升級轉型，邁向卓越企業之林。





▲「2021亞洲生產力組織智慧製造生態系高峰論壇」，以「智造變革生產力、跨域共創競爭力」為主軸，今(23)日登場，（圖／記者金武鳳攝，2021.11.23)

許勝雄指出，亞洲生產力組織(APO)成立於1961年，為非營利及非政治性的國際組織，目前有21個會員國，我國為創始會員國之一。而在APO秘書處大力支持與工業局長呂正華的率領下，於2013年在我國成立「綠色卓越中心(COE on GP)」、2019年成立「智慧製造卓越中心(COE on SM)」，我國更在該組織中扮演為亞洲促進綠色經濟動能與加速製造升級的重要角色。





中國生產力中心結合原智慧製造卓越中心的完善運作，同時獲得APO秘書處支持，共同攜手在生態系中扮演「促進者」的角色，期望逐步打造一個提供亞洲製造業「智造轉型解決方案」的生態體系。





中國生產力中心表示，此次高峰論壇邀請智慧製造生態系成員以「強化供應鏈韌性之智慧製造系統」、「數位營運賦能之智慧化管理」、「實現馭變如常之智慧化工廠」等三大構面，分享智慧製造最新趨勢及應用工具。透過實務交流分享，提供實用的解決方案和專業知識，協助企業轉型升級，實現智慧製造提升企業競爭力



