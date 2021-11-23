提升超商安全！政府與業者討論：大夜班2人、配置辣椒水
近來超商店員因勸戴口罩卻遭毆傷事件頻傳，行政院今（23）日召開治安會報，針對超商店員安全部分，行政院發言人羅秉成指出，大夜班風險確實高，是否配置2人，業者有成本考量，但可以和業者討論看看。內政部長徐國勇也說，防衛器具最方便就是配置辣椒水，容易且操作方便，這部分樂觀其成。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-23 19:40:09｜2021-11-23 20:02:11
行政院長蘇貞昌則在治安會報中裁示，超商是政府政策的好夥伴，例如口罩、五倍券等，內政部、經濟部要共同研議，利用科技建立緊急通報機制，縮短報案時間差，讓警方可以及時到現場處理案件。
徐國勇今在治安會報後的記者會指出，對於超商店員發生不幸事件，內心感到沉痛，因此建議業者，在自動門打開時，除了叮咚聲響外，也加上「防疫期間請戴口罩」，不必再由店員來提醒，就會盡到告知義務，若有人檢舉就會移請主管機關開罰。
徐國勇也說，提升超商店員防衛器具最方便的就是辣椒水，其它像是電擊槍等涉及《警械使用條例》，必須經過相關討論。不過辣椒水是可以馬上處理，對於業者使用是非常樂觀其成。
經濟部次長林全能表示，隨機攻擊事件都發生在凌晨大夜班，必須強化工作人員安全防護，業者跟政府要密切合作，才能完全遏止。會邀集業者來強化店員的自我防會能力。
至於是否大夜班配置2名人力？林全能說，初步思考透過投入科技工具，協助提升店員安全，2人部分要看商業經營模式。羅秉成則表示，業者要照顧好自己員工，但也有商業考量，雙人部分可跟業者討論，讓軟硬體設施都到位。