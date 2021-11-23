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巷仔內／政府拚公投宣講、治安卻現破口　恐失民心

▲超商店員遭攻擊事件頻傳，行政院緊急召開治安會報，但民眾恐已對治安失去信心。（資料圖／民眾提供）
▲超商店員遭攻擊事件頻傳，行政院緊急召開治安會報，但民眾恐已對治安失去信心。（資料圖／民眾提供）

記者王敏旭／特稿

2021-11-23 19:50:18

台灣疫情逐漸受到控制，相關防疫措施已逐漸解封，民眾開始聚餐、外出活動，而近期治安事件也隨之逐漸增加，9月起開始有超商店員勸戴口罩遭傷害，各地持球棒傷人案件頻傳，甚至有人遭到槍殺，但這期間多數見到政府為了12月的4大公投衝刺，卻鮮少對疫情解封後祭出因應措施，直到昨晚蔡英文總統才在臉書提到，要求行政院持續提升相關措施並舉行治安會報。行政院今（23）日召開今年第4次治安會報並開記者會對外說明，但民眾恐已對治安失去信心。

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9月26日屏東爆發「挖眼案」，潘姓超商女店員勸導一名患有思覺失調症男子戴口罩，遭到攻擊，雙眼及鼻梁重創；10月23日台中陳姓超商男店員勸喝醉的周姓男子戴口罩，反遭打斷6根肋骨。11月21日桃園蔡姓超商男店員規勸男子戴口罩，卻被狠刺多刀傷重不治。台中18歲宋姓男大生遭開著瑪莎拉蒂的男子持球棒打傷，全國各地也紛傳出持球棒傷人案件。11月22日新北更傳出有男子遭埋伏槍殺致死。

台灣新冠肺炎疫情警戒自7月27日起從第3級降低至第2級，開放內用但需要隔板，降級初期民眾仍不敢外出活動，直到10月5日內用不用隔板，並有條件開放KTV，而KTV直到11月2日起免戴口罩。隨著防疫解封，民眾開始外出，不僅報復性旅遊，餐廳高朋滿座，KTV逐漸湧入人潮，也讓疫情期間安穩的治安，開始出現屢屢登上新聞版面的社會案件。

行政院今年針對治安會報已舉辦3次，分別是3月18日、8月2日、9月10日，今日是今年度行政院召開第4次治安會報，不過第3次與第4次之間已有多起受社會矚目的案件，各地警局雖加強維護治安作為，仍無法抵擋解封後案件劇增的困境。反觀政府對於公投案件宣傳不餘遺力，總統、副總統、行政院長等人，這幾個月不斷到各地宣講公投，卻少見對於疫情解封可能衍生治安事件的因應措施。

行政院長蘇貞昌曾說過，政府是公投的當事人，出來說明讓各界民眾支持政府政策是天經地義。同樣的，維護治安則是政府更基本做到的事，不過當發生第3起超商店員遭傷害事件後，蔡英文卻在臉書發文參加「六堆300紀念大會」，引爆民眾對於治安的不信任，紛紛灌爆蔡英文的臉書，黨內立委只能頻頻緩頰。

蔡英文事隔1天後，才在臉書提出3點加強作為與檢討，並要求行政院加強作為、召開治安會報。去年長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遇害案，行政院就曾被質疑未如期召開治安會報，當時政院回應是因為疫情關係，而今年9月行政院召開第3次治安會報後，接連發生幾起治安事件，行政院無法再指受到疫情影響，因為同時間已辦多起大型公投說明會，因此近期若無法讓治安回穩，恐讓民眾失去信心。

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