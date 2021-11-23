大陸鎖死劣跡藝人 吳亦凡丶鄭爽直播帶貨「想都別想」
大陸演藝圈今年不平靜，先是鄭爽逃漏稅、吳亦凡涉嫌誘姦未成年少女、張哲瀚在靖國神社打卡，遭批不尊重歷史，連帶趙薇受影響，趙麗穎、王一博的粉絲在網路互嗆等，讓大陸政府決定推動「清朗行動」政策，大刀重整娛樂與粉絲亂象。今（23日）官方為了嚴防失德藝人復出，直接點名吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等88「劣跡藝人」，都不得出現在直播平台上。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-23 20:54:12｜2021-11-23 21:52:16
根據《新華社》報導，大陸演出行業協會網路表演（直播）分會，今發布第九批網路主播警告名單，包含鐵山靠、郭老師2名職業主播，以及藝人吳亦凡、鄭爽、張哲瀚3名演員在內的88名藝人、網紅，將被直播界抵制懲戒。
官方表示：「這是違法失德藝人首次被納入網路主播警示名單中，防止劣跡藝人轉移陣地復出。名單向社會公布後，將下發各平台予以封禁，並同步報主管部門備案。」
吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等藝人被納入禁止直播名單後，超過2萬名網友留言力挺，紛紛表示：「拒絕劣跡藝人！」、「做得漂亮」、「防止轉移陣地復出，這用語真準確」、「希望能還網路一片清朗陽光」。