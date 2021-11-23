藍毀諾未送修憲草案　民進黨將連署召開修憲委員會

立法院自去年10月成立修憲委員會至今，僅因選舉召委開過1次會。擔任召委的民進黨立委管碧玲今（23）日透過臉書表示，由於等不到國民黨來開召委會議，民進黨團將依據《立法院委員會組織法》第五條第二項規定，連署召開修憲委員會；她也批評國民黨違背承諾，至今仍未提出國民黨版修憲草案，「國民黨連至少已經可見『18歲公民權』是有共識的憲改，都無心推動嗎？為什麼不開會？實在難以理解」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-23 20:10:40
管碧玲表示，11月中旬，立法院游錫堃在朝野協商時，就呼籲各黨能夠趕快召開修憲委員會召委會議，讓修憲列車順利開出去。她說，11月15日，她邀請國民黨立委李貴敏趕快來開召委會議，等了3天，再次催促李，仍等不到任何正面的回覆。
管碧玲說，上星期五，她向游院長報告，主張跳過召委會議，直接引用立法院委員會組織法第五條第二項，由修憲會員三分之一以上連署，直接召開修憲委員會。立法院議事官員當場勸阻，認為：立法院過去憲改不曾走到這一步，希望還是再作溝通。
管碧玲說，民進黨團總召柯建銘因此和國民黨立委費鴻泰再做溝通，之後她得知費鴻泰表示，國民黨版的修憲草案，將送入今天的程序委員會，隨之就可以送入院會，屆時就可以啟動修憲委員會的程序。
管碧玲說，今天中午的程序委員會，「立法院第十屆第四會期第11次院會」的議程草案中，報告事項還是沒有國民黨版的憲法修正草案，又被國民黨毀諾了，不能再等了！立法院的修憲責任，不能因為國民黨杯葛、拖延就動彈不得。
管碧玲說，民進黨秉持職責所在，將動用「立法院委員會組織法」第五條第二項，連署召開修憲委員會，國民黨連至少已經可見「18歲公民權」是有共識的憲改，都無心推動嗎？為什麼不開會？實在難以理解啊！