這些因素所致　合庫金：未來半年房價難有下跌空間

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另外，子公司合庫人壽稅後淨利受惠於投資收益增加，獲利表現良好，較去年同期大幅度成長36.96%，而子公司人壽、資產管理及創投等3家子公司前三季累計獲利已超越去年一整年表現，多元獲利引擎效能持續發酵。
在海外業務經營方面，子公司合庫銀行受惠於全球景氣逐漸擴張，海外獲利強勁，其中新南向地區獲利表現亮眼，為去年同期的2倍以上，而美國地區分行也有4成以上成長，近日喜獲美國主管機關核准休士頓分行的設立，目前正積極準備相關法定作業，以利及早開業。未來將配合東岸的紐約分行及西岸的西雅圖及洛杉磯分行，提供在美客戶零時差金融服務。
另外，合庫金也提到利率走勢將是市場焦點，由於今年基期已高，加上通膨等變數，預估明年經濟成長力道將趨緩，但在房市部分，去年下半年因疫情影響淡化，再加上房貸利率維持低檔，以及境外資金回流發酵，市場需求回溫，成交量開始成長，統計去年11-12月買賣成交量達32.66萬棟，較去年同期30.03萬棟成長8.76%，而今年1-8月成交量22.1萬棟，較去年同期20.02萬棟成長10.39%，房市景氣呈現復甦成長。
不僅如此，合庫表示，隨著國內疫情在9月份後逐漸趨緩，民眾看屋意願回升，加上剛性需求、利率維持低檔及通膨助漲下，雖央行及政府相關部會穩定房價的政策陸續推出，惟六都加新竹縣市房價呈現價漲量增表現。展望第4季，合庫認為在疫苗施打覆蓋率逐步提升及疫情趨緩之下，有助於房市信心回穩，且因市場資金充沛、利率維持低檔，再加上目前的建材報價上揚、缺工問題不斷，導致成本面因素也不易讓房價有下跌的空間，因此，預計未來半年國內房價短期內尚難有下跌空間。