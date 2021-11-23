張綱維力爭遠航復航　交通部：依程序處理

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遠東航空在2019年12月12日向民航局提出，隔日起暫停所有航線營運，民航局認定遠航無預警停飛違反民航法，報請交通部廢止遠航民用航空運輸業許可證，交通部在2020年1月31日同意，民航局也裁罰遠航新台幣300萬元。
遠航針對民用航空運輸業許可證遭撤銷，曾向交通部2度提起訴願，但被駁回，遠航再提行政訴訟，明天將開庭。
張綱維說，2019年12月11日，遠航因管理上的烏龍而跳票，2020年1月中旬，他召開記者會，宣布要為遠航注入新資金，民航局越權快速在2020年1月31日對遠航撤照，遠航提起訴願，2020年5月，交通部訴願委員會的「決定書」也認定民航局違法。
交通部表示，民航局有依規定向交通部提報廢止遠航許可證，而訴願審議委員會認為撤照機關在交通部非民航局，所以依訴願會決議更正，但結果仍是不變。
張綱維表示，交通部去年6月補正民航局過失對遠航撤照，是否也能重新審查遠航退補跳票的支票、提出的訴願及擬引進新資金等措施，證明他並不願讓遠航停業。
民航局今天回應，民航法第48條第3項明確規定：「民用航空運輸業應於停業或結束營業前……檢附停業或結束營業計畫，申請民航局核轉交通部核准，並於核准之日起60日後始得停業或結束營業。」
民航局說，遠航2019年底未依規定而無預警停業，違法事實明確，民航局報請交通部廢止其許可後，註銷其許可證，並於遠航提起訴願等行政救濟程序時，已向各級訴願會與行政法院詳實說明。
另外，針對遭北檢以涉掏空遠航35億元起訴，張綱維表示，他是遠航唯一股東，而遠航母公司樺壹也是他獨資，成了他是加害人也是被害人，欲加之罪，何患無辭。
民航局表示，對遠航財務與飛安有監督權責，至於遠航當年轉移貸款行為是否涉及掏空、是否違反銀行法或其他法令，由檢方依法調查。（編輯：陳政偉）1101123