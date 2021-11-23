▲ KYMCO 光陽機車發表新世代 AK550 超級跑旅！預告2022年更多新機種上市

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受疫情影響，KYMCO 於 2019 年與 2020 年中斷連續 29 年參加米蘭車展的紀錄，但為了延續此年度宣告新產品動作、新年度佈局等重要策略，仍選擇於彰化台豐高爾夫球場舉辦重要記者會。
記者會主角的新世代 AK550，延續「The Thrills of Touring」設計概念，深化演繹 「Super Touring」超級跑旅的雙重性格，以獨特的懸浮式空力跑格外觀，全新世代的電子科技配備強化競爭力，立基於改款前相同的 550.4c.c. 水冷直列雙缸引擎基礎，相同的 51ps/52Nm 動力輸出，以及同樣的車體架構下，針對細節與配備部分稍微調整，如新增電動調整風鏡、定速巡航功能等，且加強電控系統，相較於過去僅有 ABS 防鎖死煞車系統，提升至 Cornering ABS+TCS 電控規格，其餘懸吊、煞車系統則延續既有規格，如下圖所示。
包含全新 AK550 與記者會展出的三輪重機 CV3，光陽集團柯勝峯董事長預告將於 2022 年第一季正式開賣，同時展望 2022 年，柯董事長認為台灣機車市場總量應該會與今年持平，但電動機車銷售比例可望成長，光陽 IONEX 電動機車也將以坐二望一的目標，於 2022 年持續努力。