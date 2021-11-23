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KYMCO 光陽機車發表新世代 AK550 超級跑旅！預告2022年更多新機種上市

▲ KYMCO 光陽機車發表新世代 AK550 超級跑旅！預告2022年更多新機種上市
▲ KYMCO 光陽機車發表新世代 AK550 超級跑旅！預告2022年更多新機種上市

2GameSome - 有車賞

2021-11-23 22:25:00

全球機車專業品牌 KYMCO 光陽機車於今日（11/23）EICMA 米蘭車展開展前夕，在台打造一場別開生面的「米蘭車展」展前記者會，會中發表全新品牌旗艦 AK550 新世代車型，同時展出三輪重機 CV3 最終量產版，也宣布對於 2022 年整體市場的期許。

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新世代 AK550 預告明年第一季正式上市。
新世代 AK550 預告明年第一季正式上市。
受疫情影響，KYMCO 於 2019 年與 2020 年中斷連續 29 年參加米蘭車展的紀錄，但為了延續此年度宣告新產品動作、新年度佈局等重要策略，仍選擇於彰化台豐高爾夫球場舉辦重要記者會。

KYMCO 光陽機車於「米蘭車展」展前記者會中發表新車同時預告 2022 年市場期許。
KYMCO 光陽機車於「米蘭車展」展前記者會中發表新車同時預告 2022 年市場期許。
記者會主角的新世代 AK550，延續「The Thrills of Touring」設計概念，深化演繹 「Super Touring」超級跑旅的雙重性格，以獨特的懸浮式空力跑格外觀，全新世代的電子科技配備強化競爭力，立基於改款前相同的 550.4c.c. 水冷直列雙缸引擎基礎，相同的 51ps/52Nm 動力輸出，以及同樣的車體架構下，針對細節與配備部分稍微調整，如新增電動調整風鏡、定速巡航功能等，且加強電控系統，相較於過去僅有 ABS 防鎖死煞車系統，提升至 Cornering ABS+TCS 電控規格，其餘懸吊、煞車系統則延續既有規格，如下圖所示。

新世代 AK550，延續「The Thrills of Touring」設計概念。
新世代 AK550，延續「The Thrills of Touring」設計概念。
採用獨特的懸浮式空力跑格外觀。
採用獨特的懸浮式空力跑格外觀。
新增定速巡航功能。
新增定速巡航功能。
包含全新 AK550 與記者會展出的三輪重機 CV3，光陽集團柯勝峯董事長預告將於 2022 年第一季正式開賣，同時展望 2022 年，柯董事長認為台灣機車市場總量應該會與今年持平，但電動機車銷售比例可望成長，光陽 IONEX 電動機車也將以坐二望一的目標，於 2022 年持續努力。

柯董事長認為台灣機車市場總量應該會與今年持平，但電動機車銷售比例可望成長。
柯董事長認為台灣機車市場總量應該會與今年持平，但電動機車銷售比例可望成長。
三輪重機 CV3 預告將於 2022 年第一季正式開賣。
三輪重機 CV3 預告將於 2022 年第一季正式開賣。
柯董事長認為表示:「KYMCO 擁有超過 20 年的電動車基礎，持續以全新的技術與創新的思維，研發各種超越顧客期待的產品，滿足不同消費者的全方位需求，引領全球電動機車產業發展。」 
柯董事長認為表示:「KYMCO 擁有超過 20 年的電動車基礎，持續以全新的技術與創新的思維，研發各種超越顧客期待的產品，滿足不同消費者的全方位需求，引領全球電動機車產業發展。」 
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