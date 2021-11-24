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最熱血電競！66歲不老戰隊打LOL　網讚「阿嬤都比你強」

▲不老電競大賽的3支戰隊平均年齡高達66歲，網友激讚阿嬤打LOL「練了回去電爆孫子」。（圖∕取自《弘道老人福利基金會》粉專）
▲不老電競大賽的3支戰隊平均年齡高達66歲，網友激讚阿嬤打LOL「練了回去電爆孫子」。（圖∕取自《弘道老人福利基金會》粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-24 00:12:57｜2021-11-24 00:15:13

電競不再是年輕人專利，弘道老人福利基金會將在11/28舉辦「不老電競大賽」，3支參賽隊伍成員平均年齡高達66歲，阿公阿嬤們每周搭2小時車程去學打LOL，拿紙筆抄攻略、跟孫子請教戰術，堪稱2021最熱血電競，活動貼文吸引破5000人分享：「我阿嬤都比你厲害啦！」

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▲網友一眼揪出亮點是桌上保溫瓶，老人家必備，對比年輕選手的廝殺氛圍格外有趣。（圖∕取自《弘道老人福利基金會》粉專）
▲網友一眼揪出亮點是桌上保溫瓶，老人家必備，對比年輕選手的廝殺氛圍格外有趣。（圖∕取自《弘道老人福利基金會》粉專）
由弘道老人福利基金會發起的「不老電競大賽」，招募全台28位爺爺奶奶組成戰隊，從８月至今經過兩個多月、共10堂電動競技課程的培訓，長輩們每周搭2小時車程去上課，教練講解電競知識時，阿公阿嬤根本聽不懂，但仍努力用紙筆抄下出裝方式、角色技能及快捷鍵，不只提前1小時到教室練習，課後還相約「今天幾點上線」，不老精神讓網友們看得熱血沸騰。

由於老人家的視力及記憶力不比年輕人，還有孝順的兒女孫子特地幫長輩客製鍵盤，在常用按鍵貼上手寫標籤，像是按「P」可以開商店，網友大推「這標籤充滿愛」。

▲為了幫助長輩記憶，還有孩子刻意在常用按鍵上貼便利貼。（圖∕取自《弘道老人福利基金會》粉專）
▲為了幫助長輩記憶，還有孩子刻意在常用按鍵上貼標籤。（圖∕取自《弘道老人福利基金會》粉專）

這次參與「不老電競大賽」的3支戰隊，分別是北區「健行熊」平均年齡66歲、中區「弘光獵鷹」平均年齡64歲、南區「正修龍」平均年齡64歲，將在本周日11/28上午10時展開線上對戰，賽事全程免費直播。

▲不老精神引發網路熱議，「老趙信打野」吸引網友朝聖。（圖∕取自《弘道老人福利基金會》粉專）
▲不老精神引發網路熱議，「老趙信打野」吸引網友朝聖。（圖∕取自《弘道老人福利基金會》粉專）

「不老電競大賽」消息曝光隨即引發網友熱議，大讚「這才是真正推廣電競，看到年長者願意接受新的事物，真的很佩服協助的每個人」、「LOL很吃臨場策略反應，感覺的確滿適合老人家活化大腦的」、「枯藤老樹昏鴨，阿嬤凌晨五殺」。

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