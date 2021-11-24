NOW早報／萊劑是「人類保健食品」？陳吉仲PO逐字稿自清

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陳吉仲說，針對在訪問中所談到的萊克多巴胺為豬隻飼料添加物，其本意是指萊克多巴胺在豬隻餵食一般飼料時，為求其換肉率，所添加的飼料添加物，藉此讓瘦肉比例增加。請相關人士勿扭曲為人類保健食品。
陳吉仲也附上相關訪問逐字稿，他說，為避免後續相關類比造成誤解，未來也會在進行政策說明時力求表達更加精確。
今日天氣／東北風轉弱！西半部轉晴 中南部高溫達27度
中央氣象局預報，今（24）天清晨全台感受涼冷，隨著水氣逐漸減少，降雨會從北部、東半部雲多飄雨這情況，慢慢剩下大台北山區、東半部地區降雨機率稍高，而且雨較為零星，中南部則是多雲到晴的天氣，主要留意早晚溫差，調整衣物穿著。
溫度方面，清晨中部以北、東北部地區13至15度，其餘地區16至18度，白天高溫較昨（23）天高一些，北部、東北部高溫19至22度，整天偏涼，花東地區21至24度，中南部回到27度以上。
球棒不是用來打人 徐國勇：4種人攜帶就被註記
行政院昨（23）日召開治安會報，內政部長徐國勇會後指出，球棒是用來打球，不是用來打人，打球可以打人不行，打人就是危險工具，未來警政署實施臨檢時，有幫派、博弈、電信詐欺、地下錢莊等前科或背景的人，因臨檢時沒有犯罪所以無法有偵查行為，但是攜帶相關物品時就會註記，民眾要打球沒有問題，不會因為帶球棒就會被註記。
徐國勇說，台中持球棒打人事件，其背景都是博弈，有網路簽賭、地下錢莊等關聯，在討債時就需要暴力，警政署會針對這些對象繩之以法。而超商對於夜歸婦女、小朋友的安全感非常強烈，他要求提升見警率，但不是增加員警的負擔，是配合保全前往超商收現金時間，調整員警巡邏路線。
徐國勇也說，目前有視訊報案App，只要手機鏡頭針對歹徒拍攝，警方就會自動錄音，報案民眾不需要講話，警方根據報案畫面、聲音，以及手機的GPS定位，就可以及時出動快打部隊。
行政院長發言人羅秉成也轉述院長蘇貞昌在治安會報的裁示。蘇貞昌指出，維持治安是基本要求，也是過去職責所在，過去幾起案件讓無辜人員傷亡、讓社會不安，他要求各部會盤點、分析施暴者的高風險因子，若成長中遇交損友，教育部、衛福部從學校端通報。
蘇貞昌也說，《刑法》140、150條的已修法並在去年1月實行，妨害秩序罪108年只起訴101人、起訴率10％，修法後109年789人起訴、起訴率18％，今年到目前為止已經有1841人被起訴、起訴率30％，且定罪率超達9成。不過相關起訴率要再加強，請警政署加強員警教育訓練。
恭喜！韓星朴信惠懷孕雙喜臨門 明年1月帶球嫁崔泰俊
韓國31歲女星朴信惠雙喜臨門！她與小一歲的演員崔泰俊交往4年多，姊弟戀修成正果，預訂明年1月踏上紅毯，準備婚禮過程中，意外迎接好消息，目前懷有身孕，經紀公司對外宣布喜訊，獲得粉絲深深祝福。
童星出道的朴信惠，踏入演藝圈後一直深受觀眾喜愛，清純外表加上優秀演技，讓她合作過李鍾碩、金宇斌、李敏鎬、玄彬等一票帥哥，堪稱「男神收割機」，直到2018年才認愛男星崔泰俊，首度公開戀情，坦承交往1年多。兩人同為中央大學畢業，以前後輩身分結識，相戀這4年以來，朴信惠相當低調，很少公開放閃，不過私底下互動非常甜蜜，多次被目擊約會，今天傳出2人修成正果，讓不少粉絲都很開心。
朴信惠透過經紀公司「S.A.L.T Entertainment」證實，明年1月22日將在首爾結婚，「彼此約定好成為對方一輩子的伴侶，在準備結婚的過程中迎來了寶貴生命」，未來結婚形式，為尊重雙方家人，將採非公開儀式進行，懷孕仍屬初期，尚未公布性別，但對於支持他們的粉絲表示深深感謝。
昆凌「頭部撞擊」出意外送醫！周杰倫全程護妻 傷勢曝光
昆凌原定明要出席精品活動，昨（23）日卻在家出意外撞到頭部，她赴醫院治療，並決定取消今天工作，據悉老公周杰倫全程陪伴照顧，《NOWnews今日新聞》致電杰威爾，經紀人訊息未讀，電話沒接，昆凌經紀人透露她目前沒事，感謝大家關心。
昆凌臨時取消今天的COACH時尚活動，原因是她下午在家出意外，撞到頭部，昆凌經紀人表示她有到院治療，醫生叮嚀這幾天多休息、觀察一下，也透露僅頭部紅腫，沒有腦震盪疑慮，無大礙請外界不必擔心。
事發當時，經紀人透露家人有陪同昆凌去醫院，但未點名是否周杰倫，再細問她的傷勢，以及如何受傷等問題，昆凌經紀人僅回應：「我應該都回答了，有去看醫生了，謝謝大家。」
IKEA到底怎唸？瑞典人示範「正確發音」 美國人竟也唸錯
知名瑞典家具店IKEA因為高CP值收納家品，以及美味的食物餐廳，深受不少台灣人喜愛，但你知道「IKEA」的正確讀音是什麼嗎？由於各式各樣的唸法眾說紛紜，導致IKEA的正宗唸法一直讓網友非常困惑。對此，YouTuber「安東尼呂」親自到瑞典IKEA，並請當地人示範正確發音，引發熱議。
網紅「安東尼呂」日前在Youtube發布最新影片，他和瑞典好友到當地最大的IKEA採購以及用餐，進門前，安東尼呂詢問「到底應該唸『E-Ki-Ah』（音同以Ki亞）or『Ai-Ki-Uh』（音同挨Ki阿）？」結果沒想到瑞典友人則回應，正確念法應該是「Ee-Kay-Uh」（音同以KAY阿），替網友解答多年心中的疑惑。
而安東尼呂也帶著粉絲們一起導覽瑞典IKEA內部，發現其風格其陳設，和台灣的都沒有太大出入，只不過裝潢及空間看起來略贏台灣一些，但也因各地物價不同，瑞典的IKEA販售的商品較台灣昂貴一些；而民眾熱愛美食餐廳的經典肉丸，口感上則沒有太大出入。
而針對發音的部分，不少網友也紛紛表示「長知識！怎麼有美國人也唸錯的問題」、「那不就是台語的『他去了』嗎？XD」、「突然知道唸以KAY阿，有點像是台語的『他去了』XD」、「還蠻有趣的，真正的發音原來是這樣」、「但就我解讀這是正確發音沒錯，但各地有不同的說法也很合理」。（編輯：郭佩蓉）