澎恰恰拍《魷魚》怨嘆「走不下去」　超大咖天王現身相救

綜藝大哥澎恰恰仿效韓劇《魷魚遊戲》，繼續推出搞笑短片系列《鼻孔遊戲》的番外篇，揹負大筆債務的他在影片裡自嘲「走不下去了」，結果新成員坤達突然現身，鼓勵他不要放棄，片尾還有超大咖天王出現，讓網友非常驚喜。





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▲澎恰恰在短片中一人分飾兩角，濃妝艷抹扮女裝亮相。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）

▲坤達鼓勵澎恰恰不要放棄，意外掀起一股回憶殺。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）

這系列《鼻孔遊戲》推出後頗受歡迎，第一、二集都有破百萬點閱率的成績，加上大飛、梁赫群、龍龍等人加入，話題性不斷，讓人非常期待新的客串嘉賓，澎恰恰這次一人分飾兩角，濃妝艷抹、戴上假髮，男扮女裝搞笑，為贊助的知名手機廠商宣傳產品，顯見影片的高流量確實吸引品牌參與。





澎恰恰這次在影片中玩彈珠遊戲，結果只拿到超小顆彈珠，自認不敵其他人，沮喪地說「我走不下去了」，這時昔日「Energy」成員坤達卻帥氣走出來，表示會力挺他，要他不要放棄，澎恰恰回他一句「都跟你說了放手」，呼應當年熱門歌曲《放手》，坤達順口接了歌詞「不要再聽你的藉口」，兩人充滿默契對看，逗趣互動掀起一片回憶殺。





▲徐乃麟驚喜現身《鼻孔遊戲》番外篇片尾。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）

而片尾出現最驚人的大咖明星，竟然是和澎恰恰一樣身穿編號456的參賽者，仔細一看才發現是主持人徐乃麟，曾被說與《魷魚》男主角李政宰撞臉的他，對著鏡頭酷酷的說「有什麼問題嗎？」兩大綜藝天王難得齊聚，讓人期待《鼻孔遊戲》下一集還有更多火花。



