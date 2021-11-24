「光頭男活剁貓尾」影片瘋傳引眾怒！一舉動遭疑自導自演
近期一段「活剁貓尾」的影片在臉書瘋傳！台中一名光頭男子持刀對著一隻灰色貓咪，先是對著尾巴又切又剁，期間小貓不斷掙扎哀嚎，但還是被光頭男抓回，並殘忍地切掉尾巴，影片一出引爆網友怒火，不過沒多久原PO就將影片刪除，被網友質疑極有可能就是「影中人」，原PO也出面澄清，自己已向警方報案，是警方不能散播出去，所以才撤文。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 09:25:09
該男網友在臉書社團「貓咪也瘋狂」PO出一段慘忍影片，片中光頭男子身穿黃色外套，手持生魚片刀，狠心地對著灰色小貓的尾巴又切又剁，完全不管貓咪痛得不斷掙扎，最後更直接切掉尾巴，期間更有一隻橘色貓咪在一旁觀看，讓網友氣憤不已，揚言一定要將此人肉搜出來。
原PO更透露該影片中的光頭男住在台中，不過沒多久原PO就將影片刪除，這個舉動被被網友質疑，原PO很有可能就是「影中人」，甚至有網友比對後，覺得兩人十分相似，強烈懷疑是同一人，自導自演PO上網，直言「刪文就很此地無銀三百兩」。
對此，原PO不得不出面澄清，自己已向警方報案，並且是警方要求撤文，不能散播出去，感歎道「如果大家真想這樣子不聽人解釋，那我扛，大家以為我不想找出此人嗎？」
目前目前鹿港分局鹿港派出所已經接獲報案並著手偵辦中，至於詳細案件內容還有待進一步調查釐清。