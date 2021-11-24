「勿替中國破壞台美關係」　57個台裔團體籲不同意反萊豬

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陳桂鈴今天邀集多位台美人團體會長召開記者會，她在會上朗讀聲明指出，美國食品暨藥物管理局（FDA）向來以科學數據來規範食品與藥物安全標準，並嚴格監控管制，「絕不可能開放有毒、危害人體健康的食品供人民食用」。
聲明表示，美國上百萬台灣鄉親長期食用可能含萊克多巴胺的美豬，但健康與在台灣的同齡親友相比，並無任何顯著不同與差異。「我們相信FDA核可的武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗，當然也應該相信FDA所通過的美豬萊劑含量標準。」
聲明批評中國國民黨立場前後矛盾，執政時開放含萊劑的美牛，現在卻反對合乎國際食安標準的美豬。聲明說，這令人擔憂其結果「將替中國破壞台美關係」，干擾台灣的國際貿易，逼迫台灣在政治經濟上依賴中國，最終接受北京併吞。
聲明強調，台灣是出口導向國家，若台灣毀約再次阻擋美豬的進口，違反國際貿易慣例，對台灣的自由貿易將有更大的衝擊，
陳桂鈴今天也在記者會上端出由美豬製作的香腸、油飯與肉圓等台灣美食，盼展現美豬既美味也安全無虞。
陳桂鈴表示，此次公投攸關台灣未來發展與命脈，美豬美牛議題從馬前政府時代拖到現在，蔡政府沿襲前朝留下來這些待決、不決、沒有做的事情，現在來好好處理，才好不容易讓台美貿易暨投資架構協定（TIFA）重啟，讓台灣能夠（申請）參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP） 。
陳桂鈴說，美豬議題被炒作扭曲太嚴重，所以台美人決定站出來，否則民眾聽別人隨便說，就隨便投票，對台灣未來造成影響後再來後悔，到時就來不及了。
擔任美國一間知名食品公司食品工程研發部主任、食品科學專家許學加表示，台灣人吃美牛是吃美豬量的6.7倍，過去近10年台灣都沒傳出有人吃含萊劑美牛中毒或死亡現象發生，進口消費量更低的豬肉，更不可能有食安問題。（編輯：陳惠珍）1101124