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台灣下個10年國家願景　林佳龍：以五大主軸因應未來挑戰

▲林佳龍表示，台灣智庫會持續關心，以挑戰2032作為一個大的方向，包括安全、創新包容、共融與韌性的台灣，以這五大主軸去因應未來的挑戰。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍表示，台灣智庫會持續關心，以挑戰2032作為一個大的方向，包括安全、創新包容、共融與韌性的台灣，以這五大主軸去因應未來的挑戰。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-24 09:47:27

創立於2001年的台灣智庫在今年屆滿20年，總統蔡英文23日出席台灣智庫「2032國家新願景跨世代對話」論壇。參與論壇「2032國家新願景跨世代對話」談「台灣下個十年的國家願景」，智庫共同創辦人林佳龍表示，台灣不會置外於世界，智庫要挑戰的十年計劃在未來十年命運發展是非常關鍵的，未來智庫會持續關心，以挑戰2032作為一個大的方向，包括安全、創新包容、共融與韌性的台灣，以這五大主軸去因應未來的挑戰，民主是一場接力賽，對未來的期望，台灣智庫的發展跟台灣是融為一體的，政治、經濟、社會這三個領域要三元共存，最後大型論壇，邀請社會一起參與挑戰2032，不是只是智庫，也是大家的事情。

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「2032國家新願景跨世代對話」談「台灣下個十年的國家願景」由總統府資政蕭新煌，各個世代包括林佳龍、民進黨副秘書長林飛帆、台灣智庫執行委員楊懿珊與前駐美國台北經濟文化代表處政治組組長趙怡翔進行對談。蕭新煌也提到，三場論壇提出的十大方向、大目標，第一個是兩岸穩定發展，和平，經濟、就業、能源轉型、民主治理、國家安全與國家正常化。民主自由的維護不是只為了台灣，而是要替全球民主貢獻台灣的經歷，大家集思廣益來落實。 

楊懿珊表示，談論台灣未來無論什麼樣的議題都會面臨兩岸，台灣與美中關係變化，又建立在國際全球利益的衝突，特別是兩次世界大戰最終都是因為經濟利益導致戰爭。她提到，台灣有很多優勢，台灣人可能對於自身的低估來自各種糾結歷史，例如國際打壓等因素，都影響著大家的思考跟文化命運的變數，台灣的老舊法規要能夠經過檢視跟鬆綁，才不會阻礙經濟發展，要讓政府從管制轉向服務的思考。楊懿珊強調，台灣智庫的建構要尋求一條讓台灣更好的路，不過未來除了兩岸議題、環境或是經濟環境的不確定，思考如何擺脫這些焦慮，也希望十年後可以想像青年人達到政治菁英的理想跟目的，可以在投票以外的民主思考，有非激情、理性的目標設定，這是台灣智庫有社會責任良知，成為批判例的機構，很重要的工作。

林飛帆說，在民進黨工作以來，包括智庫、政策會討論，面對未來十年新的願景跟政策方向，從過去2016年執政以來，年金改革，能源轉型，婚姻平權，照顧年輕人，長照幼托等，許多專家學者參與過程中，這些政策綱領成果有些都陸續看見，不足的、還在過程中的，緩步前進的也有。林飛帆提到，政黨不是只有執政黨，政府跟主要政黨應該是扮演引領公共討論的政策，引導方向與主張、論述之外，要思考怎樣完善公共討論的品質與環境，這是未來十年最重要的優先議程，除了經濟發展、產業轉型、社會政策外，未來觸碰到政治議題會進入到框架和新的挑戰，是目前看到的擔憂。

趙怡翔提到，選舉跟政治往往回頭看，是事情出錯回頭檢討，很少往前思考，像台灣智庫思考未來十年安全問題、經濟自主問題，台灣必須採取的互動式什麼。從硬實力來看，安全制度面，台灣人民應該都同意國家要正常化，前提要能透過保護自己的途徑，才能確保未來決定是自己選擇。趙怡翔說，從全球民族的觀點，世界分向有民主的社群跟威權，台灣和民主社群走在一起，從國防角度來說，民主國家是願意對於台灣的安全表達關切，包含日本、澳洲、韓國，韓國都一起出來講關切台海穩定，如果不跟民主社會站在一起，兩岸關係就是台灣對中國，但是站在一起，兩岸關係就成為國際關係。他也強調，如果確實要保護國家自主性，經濟自主性，要做出艱困的選擇，就是要跟隨國際規範，如同美豬涉及台美關係，這個國際規範如果沒有足夠政治智慧處理美豬經濟就會持續孤立化，無法與國際合作，因此強化民主社群連結，要跟世界接軌，也要確保經濟自主性。

林佳龍表示，提出國家新願景挑戰2032，顯見出時間是很有趣的變數和現象，今年是重要的100年，台灣文化協會成立100年，大家也都活在政治時間之中，台灣是民主的時間表，一定是追尋民主政治，當然有重要時刻，如地緣政治時刻、憲改時刻，戰略規劃應該把世俗時間跟政治時間拉出來，智庫要挑戰的十年計劃在未來十年命運發展是非常關鍵的，未來智庫會持續關心，以挑戰2032作為一個大的方向，包括安全、創新包容、共融與韌性的台灣，以這五大主軸去因應未來的挑戰，台灣智庫的發展跟台灣是融為一體的，政治、經濟、社會這三個領域要三元共存，最後大型論壇，邀請社會一起參與挑戰2032，不是只是智庫，也是大家的事情。

林佳龍說，台灣的免疫系統很健全，但要積極因應去抵擋對岸的數位極權，台灣的防疫被世界看見，經濟表現佳，也顯見出台灣有三力，一個是資訊力，創新力跟民主力，從AI科技AITO智慧物聯網、5G，可以在未來共好。林佳龍也強調，台灣現在產業競爭，不會說是隱形冠軍就不會被淘汰，或是要有環境、社會和企業治理ESG，要RE100全球再生能源倡議，台灣無法置外於世界，不能獨善其身，一定要參與，對世界共好，對創造的經濟價值，納入到台灣未來的定位，台灣會從「樂為世界人」到「樂為自由人」，一起追求更美好的未來。

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