台灣下個10年國家願景　林佳龍：以五大主軸因應未來挑戰

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楊懿珊表示，談論台灣未來無論什麼樣的議題都會面臨兩岸，台灣與美中關係變化，又建立在國際全球利益的衝突，特別是兩次世界大戰最終都是因為經濟利益導致戰爭。她提到，台灣有很多優勢，台灣人可能對於自身的低估來自各種糾結歷史，例如國際打壓等因素，都影響著大家的思考跟文化命運的變數，台灣的老舊法規要能夠經過檢視跟鬆綁，才不會阻礙經濟發展，要讓政府從管制轉向服務的思考。楊懿珊強調，台灣智庫的建構要尋求一條讓台灣更好的路，不過未來除了兩岸議題、環境或是經濟環境的不確定，思考如何擺脫這些焦慮，也希望十年後可以想像青年人達到政治菁英的理想跟目的，可以在投票以外的民主思考，有非激情、理性的目標設定，這是台灣智庫有社會責任良知，成為批判例的機構，很重要的工作。
林飛帆說，在民進黨工作以來，包括智庫、政策會討論，面對未來十年新的願景跟政策方向，從過去2016年執政以來，年金改革，能源轉型，婚姻平權，照顧年輕人，長照幼托等，許多專家學者參與過程中，這些政策綱領成果有些都陸續看見，不足的、還在過程中的，緩步前進的也有。林飛帆提到，政黨不是只有執政黨，政府跟主要政黨應該是扮演引領公共討論的政策，引導方向與主張、論述之外，要思考怎樣完善公共討論的品質與環境，這是未來十年最重要的優先議程，除了經濟發展、產業轉型、社會政策外，未來觸碰到政治議題會進入到框架和新的挑戰，是目前看到的擔憂。
趙怡翔提到，選舉跟政治往往回頭看，是事情出錯回頭檢討，很少往前思考，像台灣智庫思考未來十年安全問題、經濟自主問題，台灣必須採取的互動式什麼。從硬實力來看，安全制度面，台灣人民應該都同意國家要正常化，前提要能透過保護自己的途徑，才能確保未來決定是自己選擇。趙怡翔說，從全球民族的觀點，世界分向有民主的社群跟威權，台灣和民主社群走在一起，從國防角度來說，民主國家是願意對於台灣的安全表達關切，包含日本、澳洲、韓國，韓國都一起出來講關切台海穩定，如果不跟民主社會站在一起，兩岸關係就是台灣對中國，但是站在一起，兩岸關係就成為國際關係。他也強調，如果確實要保護國家自主性，經濟自主性，要做出艱困的選擇，就是要跟隨國際規範，如同美豬涉及台美關係，這個國際規範如果沒有足夠政治智慧處理美豬經濟就會持續孤立化，無法與國際合作，因此強化民主社群連結，要跟世界接軌，也要確保經濟自主性。
林佳龍表示，提出國家新願景挑戰2032，顯見出時間是很有趣的變數和現象，今年是重要的100年，台灣文化協會成立100年，大家也都活在政治時間之中，台灣是民主的時間表，一定是追尋民主政治，當然有重要時刻，如地緣政治時刻、憲改時刻，戰略規劃應該把世俗時間跟政治時間拉出來，智庫要挑戰的十年計劃在未來十年命運發展是非常關鍵的，未來智庫會持續關心，以挑戰2032作為一個大的方向，包括安全、創新包容、共融與韌性的台灣，以這五大主軸去因應未來的挑戰，台灣智庫的發展跟台灣是融為一體的，政治、經濟、社會這三個領域要三元共存，最後大型論壇，邀請社會一起參與挑戰2032，不是只是智庫，也是大家的事情。
林佳龍說，台灣的免疫系統很健全，但要積極因應去抵擋對岸的數位極權，台灣的防疫被世界看見，經濟表現佳，也顯見出台灣有三力，一個是資訊力，創新力跟民主力，從AI科技AITO智慧物聯網、5G，可以在未來共好。林佳龍也強調，台灣現在產業競爭，不會說是隱形冠軍就不會被淘汰，或是要有環境、社會和企業治理ESG，要RE100全球再生能源倡議，台灣無法置外於世界，不能獨善其身，一定要參與，對世界共好，對創造的經濟價值，納入到台灣未來的定位，台灣會從「樂為世界人」到「樂為自由人」，一起追求更美好的未來。