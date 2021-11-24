百貨週年慶5成要買這！逾8成愛刷卡回饋　僅3成用五倍券

我是廣告 請繼續往下閱讀
從Money101調查中發現，今年百貨公司週年慶消費，有50.3%的消費者鎖定3C數位用品，比例最高，再來則是採購家電（32.5%）、服飾配件（32.5%）、保養/彩妝（31.7%）以及精品（11.3%）。從調查結果不難發現因疫情影響，長期遠距或居家辦公，直接影響消費者消費行為趨近增添數位用品搭上數位潮與家電，而間接延伸的居家料理、居家清潔收納等話題將是時下令人關注的夯議題。
至於今年信義區各大百貨週年慶車輪戰況激烈，究竟消費者偏好哪一家？調查結果顯示，達47.1%的消費者預計或已經去新光三越採購，其次大遠百（31.6%）、SOGO（27.8%）、統一/夢時代（21.5%）。
而最引起消費者選擇該百貨票數最高是交通便利(47.6%)，接續為離家近（35%）、折扣下殺高優惠（30.6%）、有自己喜愛的品牌（29.6%）、滿額贈禮吸睛比例僅達21.2%。其次，今年百貨週年慶的消費預算上，消費者預算有39.5%落在1萬元以下，其次是34.2%的消費者預算為1-3萬元，3至5萬元則有15.2%，5至10萬元有7.9%。
在信用卡的選擇上，消費者最在乎究竟要刷哪張卡，才能得到最高的現金回饋（87.5%），其次在乎可兌換限定禮品（24%），接著依序為是否提供分期0利率（15.8%）以及可否免費停車（10.4%）。
朱本傑也提醒，各大百貨週年慶皆在年末展開馬拉松式的促銷，加上百貨公司幾乎都有10%的滿額贈現金禮券及各家銀行信用卡的現金與禮券回饋，消費者在血拼之前，可以多比較，利用週年慶期間省下一筆可觀的開銷，同時也呼籲避免過度報復性消費，為了拼週年慶回饋金導致背負卡債。