LINE隱藏3個神招！1秒翻出陳年舊帳 情侶們小心了
LINE是台灣人最常使用的通訊軟體，民眾換機時一是備份照片、二則是備份聊天紀錄，重要性不可言喻，不過在長久使用下，日積月累堆出海量訊息，想找陳年舊事常常滑到手指快斷掉，其實靠3招實用技就能快速搜尋到關鍵對話內容。但是，有些陳年舊帳挖出來只是變成相罵本，實在很傷感情，所以《NOWnews》還是要提醒情侶、夫妻、好朋友們，在往下滑看內容或是操作前，務必要三思而行啊！
記者黃韻文/綜合報導
2021-11-24 10:38:09
在聊天頁面上方的搜尋欄位，是最廣為人知的搜尋方法，只要輸入2字以上特定關鍵字，就會撈出所有含有該關鍵字的對話紀錄。雖然這是最簡單的方法，但若關鍵字太廣泛，就必須在多個聊天室中再進一步查找。
如果清楚記得是和某人聊天時提到的內容，點開特定對象的聊天視窗，右上角「放大鏡」圖示就能搜尋關鍵字，由於縮小範圍，因此搜尋速度會比全面廣撈再快一些。
最痛苦的就是明明記得大約何時和誰聊過這件事，卻怎麼都想不起關鍵字，鮮少人知道，其實找尋訊息還能指定日期回顧！進入聊天視窗後點上方「放大鏡」圖示，再點選右下角「日曆」圖示，就會直接跳回當時對話紀錄，最久可回溯到該聊天室的第1則訊息。所以，無論是哪種陳年往事，幾乎都能一覽無遺，再次提醒大家使用前務必當心啊！