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LINE隱藏3個神招！1秒翻出陳年舊帳　情侶們小心了

▲LINE日積月累的訊息量龐大，靠3招快速搜尋聊天紀錄，小心現任翻出陳年舊賬，恐怕又會吵不完。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲LINE日積月累的訊息量龐大，靠3招快速搜尋聊天紀錄，小心現任翻出陳年舊賬，恐怕又會吵不完。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-24 10:38:09

LINE是台灣人最常使用的通訊軟體，民眾換機時一是備份照片、二則是備份聊天紀錄，重要性不可言喻，不過在長久使用下，日積月累堆出海量訊息，想找陳年舊事常常滑到手指快斷掉，其實靠3招實用技就能快速搜尋到關鍵對話內容。但是，有些陳年舊帳挖出來只是變成相罵本，實在很傷感情，所以《NOWnews》還是要提醒情侶、夫妻、好朋友們，在往下滑看內容或是操作前，務必要三思而行啊！

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在聊天頁面上方的搜尋欄位，是最廣為人知的搜尋方法，只要輸入2字以上特定關鍵字，就會撈出所有含有該關鍵字的對話紀錄。雖然這是最簡單的方法，但若關鍵字太廣泛，就必須在多個聊天室中再進一步查找。

▲聊天頁面最上方的搜尋欄位，是最簡單也最多人知道的搜尋方式，不過需要2字以上關鍵字，且範圍若太廣泛，會撈出一堆對話視窗。（圖／記者黃韻文攝）
▲聊天頁面最上方的搜尋欄位，是最簡單也最多人知道的搜尋方式，不過需要2字以上關鍵字，且範圍若太廣泛，會撈出一堆對話視窗。（圖／記者黃韻文攝）

如果清楚記得是和某人聊天時提到的內容，點開特定對象的聊天視窗，右上角「放大鏡」圖示就能搜尋關鍵字，由於縮小範圍，因此搜尋速度會比全面廣撈再快一些。

▲第2招是點開特定對象的聊天視窗，右上角放大鏡圖示，可輸入關鍵字搜尋該對話框內所有內容。（圖／記者黃韻文攝）
▲第2招是點開特定對象的聊天視窗，右上角放大鏡圖示，可輸入關鍵字搜尋該對話框內所有內容。（圖／記者黃韻文攝）

最痛苦的就是明明記得大約何時和誰聊過這件事，卻怎麼都想不起關鍵字，鮮少人知道，其實找尋訊息還能指定日期回顧！進入聊天視窗後點上方「放大鏡」圖示，再點選右下角「日曆」圖示，就會直接跳回當時對話紀錄，最久可回溯到該聊天室的第1則訊息。所以，無論是哪種陳年往事，幾乎都能一覽無遺，再次提醒大家使用前務必當心啊！

▲較少人知道還能進一步點右下角日曆圖示，就能指定日期翻查回顧，一秒跳回到幾年前對話內容。（圖／記者黃韻文攝）
▲較少人知道還能進一步點右下角日曆圖示，就能指定日期翻查回顧，一秒跳回到幾年前對話內容。（圖／記者黃韻文攝）

 

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