NBA／威少濺血奮力轟31分大三元 湖人仍吞本季第10敗
「詹皇」LeBron James生涯首度被禁賽，缺席湖人今(24)日作客尼克的比賽，「一眉哥」Anthony Davis帶著流感發燒症狀出賽，「威少」Russell Westbrook還在第二節被打到嘴巴流血，但仍奮力繳出31分「大三元」，帶領湖人從20多分落後追到平手，可惜最終仍以100:106吞敗。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-24 11:10:42
James因肘擊事件被禁賽1場，AD患流感持續發低燒賽前還被列為出賽成疑，最後仍先發上場，兩大主力陷入麻煩，湖人一開賽就打得非常吃力，被尼克打出0:10開局，首節打完湖人落後到20:36，AD單節只拿2分，Westbrook也僅4分。
進入第二節沒多久，Westbrook突破時意外遭防守的尼克菜鳥Quentin Grimes擊中面部，導致嘴唇流血下場治療，湖人禍不單行在這一節一度被拉開到20分差距，最後勉強追到51:63進入下半場。
易籃後，Westbrook突然覺醒，第三節獨拿18分，率湖人回敬30:20攻勢，終於追到平手，第四節戰局陷入膠著，Westbrook在比賽尾聲連拿5分，緊咬個位數差距，可惜最後35秒他和Malik Monk出手三分球都落空，湖人也放棄追擊，以6分之差落敗。
湖人吞下本季第10敗，勝率跌破5成，Westbrook出賽37分鐘，攻下全場最高31分13籃板10助攻「大三元」，AD挹注20分6籃板，尼克則以團隊出擊6人得分上雙，後衛Evan Fournier繳出最高26分，「飆風玫瑰」Derrick Rose因右腳疼痛缺席。