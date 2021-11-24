日職／平鈴木一朗紀錄！　21歲天才小將勇敢離開巨人　

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2019年山下航汰的生涯首個職業球季他就開始綻放光芒，在二軍繳出打擊率3成32、7轟、40打點的恐怖成績拿下二軍打擊王獎項，且是繼前傳奇球星鈴木一朗後，再有剛進職棒第一年的高中生選手奪下二軍打擊王獎項，同年7月被升格到支配下登陸，並於9月4日敲出一軍首安，看似順遂的成長之路出現曲折。
不過2020年起山下航汰陸續受到有手骨折、手肘等傷勢影響，本季雖然在三軍繳出打擊率3成66的成績，在二軍出賽21場，打擊率2成26、1轟、6打點的成績，無法升格到支配下，季後拒絕巨人隊以育成選手契約簽回的合約，離隊訓找下家。
報導中引述不具名的其他球團的編成擔當說法，該人士盛讚山下航汰的打擊能力是「天才級」，指出剛從高中畢業從鋁棒換成木棒，且面對直球、變化球球威都和高中生截然不同的職棒選手，能在生涯首年就拿到二軍打擊王根本是無法想像的事情，且仔細觀察山下航汰的打擊狀況，節奏不會被投手的速差破壞，能將球送到球場的各個角落擊出廣角的安打。
該編成擔當更盛讚，現在大學畢業選手的打擊能力跟山下航汰根本不是同一等級，山下航汰最大的問題是守備，只能站一壘或外野是軟肋，不過只要到有指定打擊的太平洋聯盟，或許就能找到自己的一片天，如今離開巨人，被多支球隊同時鎖定希望網羅也不奇怪。
山下航汰離開巨人究竟會加入哪一隊？是否又會成為離開巨人後發光發熱的例子之一？這一切都要等待時間來證明。