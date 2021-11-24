綠委開記者會反重啟核四　擁核人士到場嗆聲

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立委羅致政說，重啟核四公投是由新北市民承擔非常不公平，且核四發生問題全台都會受到傷害。立委江永昌則說，張家祝在2014年以經濟部長身分召開記會說核四符合安全標準，但隔年卻與奇異仲裁案反請求中，提到設計、設備有問題，顯然這些人說話不值得信任。
立委林淑芬說，早年核四地質調查不完整，立法院提出質疑、監察院提出糾正，台電規劃4個調查，但調查卻未完成，無法證明核四廠及建築有安全保障。而過去核四問題多，且颱風來就還造成泡水高達2公尺。
立委蘇巧慧指出，部分國民黨部新北議員、立委換上四個都同意，這是跟新北市長侯友宜對於核能立場是不同調嗎？另外核能也是全世界議題，國民黨借科學之名傳遞假訊息，認為核能是綠能，德國、法國等都還在爭論中，其他國家也反對核能為永續能源。
立委張宏陸表示，他擔任新北議員質詢過當時市長朱立倫，照片內鏽跡斑斑像是廢棄工廠，這樣核四要運轉嗎？核四如果安全，新北市府會不敢核發貯存設施使用執照？就認為沒有安全性可言。
范雲指出，把安檢小組與運轉測試搞混，讓人無法信服。洪申翰說，現在看到馬英九、朱立倫、前廠長王伯輝呼籲重啟很荒謬，當時馬宣布封存是核四問題無法解決，被逼到封存下莊，而不是為了重啟。這些現在呼籲重啟的人，都是當時那些無法解決問題的人。
不過有名男卻嗆聲，貢寮歷史上有多少地震？以前沒有地震為何地質結構不安全，且美國沒有規定核電廠不能斷層旁邊，只規定建築結構符合耐震效果。
洪申翰則說，這名男子為「核能流言終結者」社群的朋友，台大地質系教授陳文山說，現在斷層有新事證，目前結論是當時核四廠建廠不了解的構造，全世界恐沒有哪個斷層穿過核電廠機組下方。