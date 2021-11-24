鍾沛君、莊瑞雄辯公投綁大選　互掀兩黨黑歷史

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對此，鍾強調，不過就是簡單的參與者名單，中選會卻來來回回發了兩次函，白紙黑字資訊都可以潦草，由此可知，本該莊嚴的選務工作到中選會手裡卻是混亂沒有極限，無論哪項選舉，選務都不複雜，讓選務複雜只有一個原因，就是「無能」，連公文內的姓名都能打錯，這麼低級的錯誤竟能一犯再犯。
鍾沛君表示，民進黨堅持公投不可以綁大選，否則會像2018年九合一選舉一樣天下大亂。對此，她翻出2018年各家媒體於選前的連續示警，紛紛對於選舉勢必混亂、選務人員嚴重不足等狀況，警告中選會及早準備，但中選會不知是聾掉了還是裝傻？直到投票前一天毫無作為，隔日果然民怨四起，民進黨卻把錯全怪到公投綁大選，事後藉此理由修法，但這不是公民的錯，更不是公投的錯，是顢頇的中選會加上無能的執政黨，才是投票混亂的罪魁禍首。
「尿不準，怪馬桶歪嗎？」鍾沛君直言，尿歪了要調整站姿、還是怪馬桶歪？民進黨口口聲聲說2018亂象是因為公投綁大選，所以全民排隊苦等，事實上，是民進黨的中選會辦不好選務，才會修法讓公投與大選脫鉤，民進黨自己尿不準還要會去怪馬桶歪，擔心民進黨有一天會不會連馬桶都拆掉不要了，政府無能到連最基本的選務都辦不好，就換人做，公投綁大選也可以很順暢。最後她坦言，人民對於過去的國民黨十分失望，也已經被全民用選票下架，但現在的國民黨完全與民意站在一起、為人民發聲，對抗獨裁執政黨。
至於為何公投必須綁大選，鍾沛君說明，若是北漂族搭高鐵投票來回花費6千元，且單獨辦公投要花8億元，合併辦只要1.4億元，大幅節省資源；每次公投中間要隔2年，千年形成的大潭藻礁可以等2年嗎？孩子即將吃下肚的萊豬還要多吃2年嗎？公投綁大選第一次順利過關就是在2018年，民進黨說2018年並沒有拉高投票率，但就連綁大選都沒有辦法拉高公投投票率，脫離大選還有辦法拉高投票率嗎？「這是邏輯已死！」
莊瑞雄則表示，國民黨過去對這次公投態度反覆又雙標，公投綁大選投票到半夜，前立委丁守中更提出選舉無效訴訟，中選會遭諷數大就是美；回顧過去國民黨視公投為洪水猛獸時，被尊稱為蔡公投的民進黨前立委蔡同榮推動公投立法，於是2003年民進黨執政，但因席次弱勢被碾壓，國民黨為了騙選票說要推出公投，最後與親民黨聯手推出國親版草案取代了民進黨版本，正式展開鳥籠公投時期。
莊瑞雄強調，當時若要提出公投案，要先經過形同太上機關的「公投審議委員會」，再經過「雙二一」超高門檻，將民意關在鳥籠中，後來，民進黨為了打破鳥籠才推出公投綁大選，但在2004年國民黨竟然花大錢發動拒領公投票，無論是強化國防、反貪腐等6公投案全都無法過關，只因畏懼人民力量就對抗民意；但是民進黨發現，公投與大選不脫鉤、不降低門檻，民眾沒有時間理性思考，公投結果被大選情緒牽動，為了展現實質民主因而修法脫鉤，但國民黨主席朱立倫卻是為了政黨對抗、想拉下蘇內閣，才打臉過去的自己，堅持公投綁大選，讓亂象重演。