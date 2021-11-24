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鍾沛君、莊瑞雄辯公投綁大選　互掀兩黨黑歷史

▲第三場全國性公民投票案意見發表會於今（24）日登場。（圖／翻攝自中選會直播）
▲第三場全國性公民投票案意見發表會於今（24）日登場。（圖／翻攝自中選會直播）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-24 11:53:30｜2021-11-24 12:10:26

第三場全國性公民投票案意見發表會於今（24）日登場，第19案「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」正方由台北市議員鍾沛君代表、反方由立委莊瑞雄上陣，雙方於辯論過程中互掀對方政黨的公投黑歷史。

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中選會今日上午10點30分第19案舉辦公投綁大選的意見發表會，鍾沛君於開場時拿出意見發表會通知單，特別介紹自己的名字，她曝光原因，9天前收到公文發現姓名被寫錯，她批評「不過也14個人名，竟可以打錯姓名」，就最基本重要資訊，區區幾字都能打錯，這說明中選會的漫不經心、無能、隨便。鍾指出，當時向外界反應後，中選會發通知更正姓名，剛好民進黨通知中選會要換人的那一天，但收到的更正函中她的姓名打對了，反方代表卻仍是尚未更改的洪偉勝律師。

對此，鍾強調，不過就是簡單的參與者名單，中選會卻來來回回發了兩次函，白紙黑字資訊都可以潦草，由此可知，本該莊嚴的選務工作到中選會手裡卻是混亂沒有極限，無論哪項選舉，選務都不複雜，讓選務複雜只有一個原因，就是「無能」，連公文內的姓名都能打錯，這麼低級的錯誤竟能一犯再犯。

鍾沛君表示，民進黨堅持公投不可以綁大選，否則會像2018年九合一選舉一樣天下大亂。對此，她翻出2018年各家媒體於選前的連續示警，紛紛對於選舉勢必混亂、選務人員嚴重不足等狀況，警告中選會及早準備，但中選會不知是聾掉了還是裝傻？直到投票前一天毫無作為，隔日果然民怨四起，民進黨卻把錯全怪到公投綁大選，事後藉此理由修法，但這不是公民的錯，更不是公投的錯，是顢頇的中選會加上無能的執政黨，才是投票混亂的罪魁禍首。

「尿不準，怪馬桶歪嗎？」鍾沛君直言，尿歪了要調整站姿、還是怪馬桶歪？民進黨口口聲聲說2018亂象是因為公投綁大選，所以全民排隊苦等，事實上，是民進黨的中選會辦不好選務，才會修法讓公投與大選脫鉤，民進黨自己尿不準還要會去怪馬桶歪，擔心民進黨有一天會不會連馬桶都拆掉不要了，政府無能到連最基本的選務都辦不好，就換人做，公投綁大選也可以很順暢。最後她坦言，人民對於過去的國民黨十分失望，也已經被全民用選票下架，但現在的國民黨完全與民意站在一起、為人民發聲，對抗獨裁執政黨。

至於為何公投必須綁大選，鍾沛君說明，若是北漂族搭高鐵投票來回花費6千元，且單獨辦公投要花8億元，合併辦只要1.4億元，大幅節省資源；每次公投中間要隔2年，千年形成的大潭藻礁可以等2年嗎？孩子即將吃下肚的萊豬還要多吃2年嗎？公投綁大選第一次順利過關就是在2018年，民進黨說2018年並沒有拉高投票率，但就連綁大選都沒有辦法拉高公投投票率，脫離大選還有辦法拉高投票率嗎？「這是邏輯已死！」

莊瑞雄則表示，國民黨過去對這次公投態度反覆又雙標，公投綁大選投票到半夜，前立委丁守中更提出選舉無效訴訟，中選會遭諷數大就是美；回顧過去國民黨視公投為洪水猛獸時，被尊稱為蔡公投的民進黨前立委蔡同榮推動公投立法，於是2003年民進黨執政，但因席次弱勢被碾壓，國民黨為了騙選票說要推出公投，最後與親民黨聯手推出國親版草案取代了民進黨版本，正式展開鳥籠公投時期。

莊瑞雄強調，當時若要提出公投案，要先經過形同太上機關的「公投審議委員會」，再經過「雙二一」超高門檻，將民意關在鳥籠中，後來，民進黨為了打破鳥籠才推出公投綁大選，但在2004年國民黨竟然花大錢發動拒領公投票，無論是強化國防、反貪腐等6公投案全都無法過關，只因畏懼人民力量就對抗民意；但是民進黨發現，公投與大選不脫鉤、不降低門檻，民眾沒有時間理性思考，公投結果被大選情緒牽動，為了展現實質民主因而修法脫鉤，但國民黨主席朱立倫卻是為了政黨對抗、想拉下蘇內閣，才打臉過去的自己，堅持公投綁大選，讓亂象重演。

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