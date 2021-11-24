最大宗！毒梟將「1172塊海洛因磚」藏木材 市值50億
新北市警方破獲陸上最大宗海洛因毒品案！本次共計查獲海洛因磚1172塊、重達439.5公斤，市價約50億元，更一舉掃蕩7名販毒集團成員；行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、新北市長侯友宜今（24）早前往新北市警局頒獎表揚有功人員。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 11:27:54｜2021-11-24 11:29:11
新北市刑大會同保安警察第三總隊、內政部警政署航空警察局及內政部警政署刑事警察局，破獲陸上最大宗海洛因毒品案；據了解，新北市刑大今年9月間接獲線報，毒梟將大量毒品藏在木頭裡，並以「木材」品項，從台中港入關後，將該批貨物放置在新北市泰山區大科一路一間鐵皮屋內。
10月21日警方在跟監一個多月後，一舉查獲1172塊海洛因磚，上頭印有「雙獅地球標、一帆風順」包裝紙，這是東南亞地區知名海洛因品牌的標章，總重量400多公斤，更陸續逮捕7名販毒集團成員到案。
警方說明，該批海洛因磚在9月10日於泰國搭上船後，9月13日抵達台中港，10月8日報關後運到台中倉儲，本次檢警總共搜出118條木材夾藏海洛因，每條內藏有10塊，其中1條木材只有2快；1172塊海洛因磚，每塊約375公克，共計約439.5公斤，市值約50億元。（編輯：孫唯容）
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