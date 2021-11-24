COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

爭取遠航復飛！成功籌資30億　張綱維：不喜歡我可退出

▲遠航撤照案行政訴訟案今（24）日開庭，遠航董事長張綱維於開庭前接受訪問。（圖／記者陳明安攝，2021.11.24）
▲遠航撤照案行政訴訟案今（24）日開庭，遠航董事長張綱維於開庭前接受訪問。（圖／記者陳明安攝，2021.11.24）

記者潘千詩／台北報導

2021-11-24 11:37:03

遠東航空前（2019）年底無預警停飛，去（2020）年初遭交通部廢除營運許可證與航權，不過董事長張綱維說，他已籌資完畢要復飛，民航局違法越權、撤照過程有疏失，因此提起行政訴訟聲請撤銷處分。台北高等行政法院今（24）日開庭審理，張綱維庭前受訪表示，已經籌資30億，資金充裕，「如果不想我當董事長，我可以退出。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
張綱維說，一年多過去，沒有任何受害者，也沒有員工欠薪，「受害者只有我一個人啊，我又是加害者也是受害者」，消費者及員工欠薪去年底都付完，約4、5億元。

張說，在法官開庭（遠航掏空案）的第一庭也問檢察官說，知不知道張綱維是獨資？檢察官也說知道，那獨資怎會有掏空問題？

張綱維表示，去年農曆年前已開過記者會說「投資人已經準備投資」，結果過完年民航局馬上撤照，這麼急著要我死，這到底是什麼陰謀？其實資金一直都準備好了，不準備好要求復照幹什麼？

這2年因新冠疫情肆虐，航空產業都承受相當大的營運壓力，張綱維笑說，遠航反而因為沒有營運而躲過虧損，目前貨運夯，至少有7、8名在美國、加拿大、日本各國的台商願意投資，已有2、30億元，一旦復照完將走向上市，資金很充裕。

張綱維也說，交通部如果不希望我經營，我就退出讓專業團隊進駐。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀