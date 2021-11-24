爭取遠航復飛！成功籌資30億 張綱維：不喜歡我可退出
遠東航空前（2019）年底無預警停飛，去（2020）年初遭交通部廢除營運許可證與航權，不過董事長張綱維說，他已籌資完畢要復飛，民航局違法越權、撤照過程有疏失，因此提起行政訴訟聲請撤銷處分。台北高等行政法院今（24）日開庭審理，張綱維庭前受訪表示，已經籌資30億，資金充裕，「如果不想我當董事長，我可以退出。」
記者潘千詩／台北報導
2021-11-24 11:37:03
張綱維說，一年多過去，沒有任何受害者，也沒有員工欠薪，「受害者只有我一個人啊，我又是加害者也是受害者」，消費者及員工欠薪去年底都付完，約4、5億元。
張說，在法官開庭（遠航掏空案）的第一庭也問檢察官說，知不知道張綱維是獨資？檢察官也說知道，那獨資怎會有掏空問題？
張綱維表示，去年農曆年前已開過記者會說「投資人已經準備投資」，結果過完年民航局馬上撤照，這麼急著要我死，這到底是什麼陰謀？其實資金一直都準備好了，不準備好要求復照幹什麼？
這2年因新冠疫情肆虐，航空產業都承受相當大的營運壓力，張綱維笑說，遠航反而因為沒有營運而躲過虧損，目前貨運夯，至少有7、8名在美國、加拿大、日本各國的台商願意投資，已有2、30億元，一旦復照完將走向上市，資金很充裕。
張綱維也說，交通部如果不希望我經營，我就退出讓專業團隊進駐。