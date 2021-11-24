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名家論壇》Jonah Berger／有錢也買不到的麥當勞神秘餐點

▲有錢不一定吃得到？麥當勞一項神秘餐點背後揭示了人們對「限量魅力」的狂熱。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有錢不一定吃得到？麥當勞一項神秘餐點背後揭示了人們對「限量魅力」的狂熱。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文/Jonah Berger

2021-11-24 12:06:00

【本文由《時報出版》授權刊登，摘自《看不見的影響力》】

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讓人們覺得自己是個「內行人」

2005年，班．費奇曼（Ben Fischman）接任「聰明購物」折扣網站執行長。這個網站從服飾、床具到家飾品和行李箱應有盡有，其商業模式很簡單：公司想要大清倉或有多餘的貨品，都可以直接便宜賣給聰明購物網，他們再把這些東西賣給消費者。琳瑯滿目的商品價格，通常比零售店便宜75％以上。

但是到了2007年，網站的經營日漸慘澹。利潤本來就低，當消費者對這個品牌的熱情褪去，它的優勢也日薄西山。許多相關網站如雨後春筍般相繼成立，聰明購物網只得拚命想辦法讓自己有別於眾多競爭對手，走出一條不同的路。

一年後，費奇曼成立了一個新網站叫做「璐拉拉」（Rue La La）。網站打出高檔設計師設計的商品，但採取「限時拍賣」，消費者必須把握短短的限定時間──二十四小時或者最多幾天。璐拉拉也跟進時裝業的樣品特價銷售（sample sales）模式，只有會員可以下單，而要加入會員只能透過既有會員的邀請。

璐拉拉的銷售業績一飛沖天，網站也經營得有聲有色。事實上，就是因為太好了，所以費奇曼在2009年把兩個網站以三億五千萬美元脫手。

基於一項小細節，璐拉拉的成功特別值得一提。

璐拉拉銷售的產品和聰明購物網沒什麼不同，同樣的洋裝、裙子、西裝和鞋款。那麼究竟是什麼原因讓原本奄奄一息的網站，變成了人人想躋身進入的消費天堂？璐拉拉憑什麼可以如此成功？

答案是，它讓人們覺得自己是個「內行人」。


璐拉拉三限──限量、限時、限會員

在思索要怎麼拯救聰明購物網時，費奇曼注意到網站業務中有一個部分出奇地好，那就是「忠實顧客俱樂部」。消費者加入後可以得到運費折扣，也能進入個人購物區，不讓交易情況曝光。俱樂部只是網站上一個無足輕重的業務，但會員人數卻不斷攀升。

同時，費奇曼獲悉法國有一種稱為「Vente Privée」的會員專屬私人特賣會，線上限時拍賣時間只有一天，費奇曼認為這是他的事業要成功轉型的最佳之道，於是決定將此概念運用在自己的網站上。

果不其然，璐拉拉一舉成名，因為它聰明地利用迫切性因素。網站每天早上十一點都會推出新的優惠品項；但前幾個月優惠品項總是供不應求，每天不到三分鐘就銷售一空。所以顧客知道，如果他們不馬上搶購，就會錯失良機。

隨著會員人數增加，璐拉拉始終維持其限量商品限時搶購模式。網站仍然在第一個小時內就賣出40％至50％的所有品項。銷量持續增加，但不是整天下來遞增，而是在早上十一點時交易達到最高峰，搶購人潮與交易金額便不斷地衝高。

採取會員專屬模式也讓網站會員覺得自己像是私人貴賓，就像拉起天鵝絨繩防止一般舞客走進會員專享的夜總會，人們會認為如果必須先成為會員，那麼這地方絕對值得光顧。

璐拉拉的會員是網站的最佳宣傳大使他們的一句好話比任何廣告的成效都大。正如費奇曼所言：

那就像飯店的門房。你走向門房請他介紹餐廳，然後他馬上告訴你一家餐廳的名字。合理的臆測是有人買通他建議那家餐廳，其實那地方可能很普通。但如果是朋友推薦，你便會迫不及待地想一探究竟。所以當朋友推薦璐拉拉，你會相信他們，然後你會上網試試。

璐拉拉發揮了好東西跟好朋友分享的力量。


利用物以稀為貴與獨享策略

稀有性關係到供應量。稀有性會因為高需求、限量、限時和地點少，而難以取得。璐拉拉的優惠商品只開放二十四小時搶購，有些甚至不到三十分鐘就全部售罄。

專屬獨享也關係到可取得性，但稍有不同，專屬獨享只容許某些符合特定條件的人享有。提到專屬獨享，我們很容易想到高價奢華的勞力士鑲鑽名錶，或是在聖克羅伊島（St. Croix）與電影明星把酒言歡，但是專屬獨享並非僅限於有沒有錢或名氣而已，還涵蓋消息靈通、知道特定訊息，或認識有門路的人；璐拉拉就屬於後者。璐拉拉的商品用錢也買不到，除非你被人邀請加入會員，所以你必須認識一位他們的既有會員才行。

稀有與獨享能讓產品看起來更彌足珍貴，促使人們瘋狂追求。如果一件東西得來不易，人們便認為它絕對值得全力爭取。如果一件東西沒了或賣完了，人們通常會推測它廣受喜愛，所以絕對是好東西。因此，限量版的食譜書會更受人青睞，稀有的餅乾會讓人覺得更美味，並非到處可見的絲襪也會讓人覺得更高級。


稀有與獨享也會讓人覺得自己是內行人，而更樂於昭告眾人。如果一個人得到了並非人人都有的東西，他會覺得自己與眾不同、很有身分地位；以致顧客不只喜歡你的產品或服務，他們還會告訴其他人。為什麼？因為跟別人說，可以讓他們很有面子。內行人就是一種社交身價。當一個人排隊等上好個幾小時，終於拿到最新款的科技產品時，他接下來馬上做的事情之一就是拿給別人看。你看，我拿到什麼了！

為了不讓你誤以為只有酒吧和服飾等行業運用獨享策略，讓消費者覺得自己是內行人而獲益，接下來我會告訴你，麥當勞如何利用豬雜創造社交身價。


有錢不一定吃得到麥克豬肋排堡

1979年，麥當勞推出麥克雞塊，大受顧客歡迎，全美所有連鎖分店紛紛下單訂貨。但當時麥當勞沒有一套完善的系統足以應付所有的需求，所以行政主廚雷內．阿蘭德（Rene Arend）被賦予重任，必須開發出另一種新菜色，給那些沒辦法訂到足夠麥克雞塊的分店，讓他們可以欣然接受替代品，不受貨源供應不足的影響。

阿蘭德開發出了一種豬肉三明治，取名為「麥克豬肋排堡」（McRib）。他剛從南卡羅萊納州查爾斯頓市旅行回來，那裡的南方烤肉給了他靈感，他愛極了烤肉的煙燻重口味，認為把它拿來作為麥當勞菜單上的新選擇非常理想。

但名不符實的是，麥克豬肋排堡其實只有少少的肋排肉。請想像把一塊漢堡肉壓製成豬肋骨排的形狀，剔除骨頭（和絕大部分高級豬肉），加入烤肉醬，最上面鋪一些洋蔥和酸黃瓜，再放進漢堡包裡，差不多就做好麥克豬肋排堡了。

不談缺少肋排肉的部分，麥克豬肋排堡在市場上試水溫的結果還不錯。麥當勞歡欣鼓舞地立刻把這個新口味增加到全國分店的菜單上，從佛羅里達到西雅圖，每家店都吃得到麥克豬肋排堡。

但是，銷售數字的回報遠低於預期。麥當勞用廣告和主題餐來提高買氣，依舊沒有太多起色。幾年後，麥當勞放棄麥克豬肋排堡，對外聲稱是美國人對豬肉不感興趣之故。

十年後，麥當勞找到一個聰明的方法提高麥克豬肋排堡的需求。他們沒有花半毛錢打廣告，也沒有改變售價，甚至沒有變化口味；他們只是讓麥克豬肋排堡變成稀有商品

有時候，麥當勞會讓它重回全國菜單，但只限定於某一段時間；或者只出現在某些地方，別家吃不到，也許這個月只在堪薩斯、亞特蘭大和洛杉磯等分店供應，兩個月後變成只有在芝加哥、達拉斯和坦帕灣才吃得到。

這個策略成功了。顧客對豬肋排漢堡趨之若鶩，臉書上有群眾開始向麥當勞發出呼籲：「我們要豬肋排堡！」支持者在推特道出他們對豬肋排堡的喜愛：「太幸運了，我知道豬肋排堡耶！」而且互通有無，告訴網友要去哪裡才吃得到，甚至有人在網路上成立了「麥克豬肋排堡情報站」（McRib locator），讓粉絲們可以隨時掌握最新訊息。這一切都是為了那一塊混雜著豬肚、豬心和豬胃的漢堡肉。

重點是，讓人們覺得自己是內行人可以造福各種產品、創意或理念。無論這項商品是又酷又新潮的玩意，或是剩下的豬雜漢堡肉。一個鐵錚錚的事實就是，當一樣東西無法隨手可得，就能讓人們覺得它更加彌足珍貴，而且還會告訴別人，因為知道或擁有這件東西，可以展現自己的社交身價。
 

●約拿・博格（Jonah Berger）／賓州大學華頓商學院的行銷教授，著有暢銷全球的《瘋潮行銷》（Contagious）與《何時要從眾？何時又該特立獨行？》（Invisible Influence）。他是世界知名的專家，專門研究行為改變、社會影響、口耳相傳，以及產品、點子與行為流行的原因。


●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場


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