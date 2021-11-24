韓國「與病毒共存」不滿一個月 單日增4116例創疫情新高
韓國先前積極推廣疫苗接種，並於11月開始轉為「與病毒共存」的防疫模式，將階段性恢復日常生活，但近來新冠肺炎（COVID-19）確診病例居高不下，24日通報，截至0時為止，新增確診4116例，不但是首次超過4000例，也創下過去新高紀錄。韓國總理金富謙坦言，階段性恢復日常生活的實施工作迎來首道難關，指出防疫形勢要比預期嚴峻，單從首都圈來看，隨時都可能實行應急計劃。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-24 12:16:53
根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部24日通報，截至當天0時為止，新增確診4116例，較前一天增加了1417例，而這也是首次超過4000例，更創下了自去年1月20日韓國出現境內首起病例以來最高紀錄。確診病例大多集中在首都圈，佔76.4%，其他地區則佔了23.6%。除了確診攀升以外，重症病例急遽增加，24日較前一日增加了37例，來到586例，同樣創下史上新高。
報導指出，韓國當局23日公布近1週疫情形勢風險報告顯示，全國為「高風險」，首都圈為「非常高風險」地區，若是單從首都圈來看，隨時都有可能考慮啟動應急計劃。
韓國總理金富謙坦言，階段性恢復日常生活的實施工作迎來首道難關，但是韓國擁有多次戰勝危機的經驗和信心，只要大家堅持戴口罩、通風換氣和積極配合核酸檢測，相信能度過這次危機。
針對疫苗接種情形，金富謙指出，近兩個禮拜以來，60歲以上確診病例中，完整接種的民眾佔比超過80%，反映出疫苗效果驟降的情況，因此需要加速進行加強劑施打工作，金富謙同時也呼籲韓國民眾，積極接受作為加強針的第三劑疫苗。
韓國政府自11月起展開階段性防疫鬆綁計畫「與病毒共存」，規劃讓國內社會逐步恢復疫情前日常步調，不過，韓國單日確診人數從10月底持續增加。總統文在寅先前曾坦言，疫苗接種率提升，導致防疫意識鬆懈令人擔憂。
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