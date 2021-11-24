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養家好難！接外包案有4成是「斜槓中年」　每月多賺1萬7

▲中年往往面臨上有老、下有小的經濟壓力，外包平台統計4成接案者正是斜槓中年。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲中年往往面臨上有老、下有小的經濟壓力，外包平台統計4成接案者正是斜槓中年。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-24 13:07:27

今年受到本土疫情衝擊，台灣就業市場較去年低迷，工作機會及薪資收入都受到影響，不僅工作不好找，根據勞動部最新統計，至今仍有近2.5萬人仍處於放無薪假的困境。外包發案平台「Tasker出任務」針對會員進行調查，高達4成有接案經驗的是40歲以上斜槓中年，斜槓族平均每月花40小時以上接案，賺取金額約1萬7000元，若以上班日來換算，等於平均每天要多加班約2小時，靠接案增加收入來解決疫情下的經濟負擔。

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▲外包平台統計，2021年4成接案族群是40歲以上斜槓中年。（圖／Tasker出任務提供）
▲外包平台統計，2021年4成接案族群是40歲以上斜槓中年。（圖／Tasker出任務提供）

根據統計數據，「Tasker出任務」推測40歲以上斜槓中年，大多背負家庭經濟壓力，加上近年物價上漲，但薪資卻因疫情而無調漲跡象，因此透過兼職或接案設法「開源」，或是為未來退休生活做準備，開始培養人生下半場的第二專長。

疫情間接促使外包產業蓬勃發展，「Tasker出任務」指出，由於景氣不好、明年基本薪資調漲，企業為了控制人事成本及保有組織彈性，將非例行性專案或臨時需求，改用外包形式來取代正職人力；另一方面，有第二專長或不滿足現在收入的民眾，也積極開啟斜槓人生，10月會員數較往年同期激增近3成，發案量成長前5大依序是空間設計、程式開發、影像製作、生活服務、網頁設計。

而斜槓人才的專長分布，前3名分別是企業外包需求高的平面設計(22.7%)，第2名是進入門檻較低的資料Key In、打字(18.2%)，以及有第二外語或文字能力的翻譯寫作(17.7%)。斜槓族平均每月花40小時以上接案，賺取金額約1萬7000元，若以上班日來換算，等於平均每天要多加班約2小時。

▲在外包人才專長方面，以平面設計、資料Key IN、翻譯寫作、影像製作為大宗。（圖／Tasker出任務提供）
▲在外包人才專長方面，以平面設計、資料Key IN、翻譯寫作、影像製作為大宗。（圖／Tasker出任務提供）

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