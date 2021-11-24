名家論壇》阿術克斯／要用世代正義思考四個公投案

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於天然氣第三接收站的議題，這是一個牽涉台灣能源穩定、能源轉型、空氣汙染、減少碳排並且綜合生態系保護的極度複雜問題，不過雖然是這樣複雜，但是其實思考同樣很簡單，我們所要的一百年後、兩百年後、兩千年後的台灣要長什麼樣，之後的台灣人要怎麼生活，是要繼續仰賴燃煤還是活在核災恐懼下。
第三，關於美國萊豬進口。當世界貿易局勢以及政治版圖不斷變化的情況下，在野黨不把萊豬進口放在世界貿易的框架中思考，然後只說是為了台灣人健康，這就是典型的顛倒是非。首先就科學來說，這類食品不是最健康，但也並非毒藥，要看的重點是食品安全制度跟資訊揭露，就好比很多食品有各種添加物，雖非天然，不屬於健康食品，但是購買與否就依消費者自行選擇。所以，這一案的關鍵是，美國萊豬是一件在食安無虞下的貿易問題，如果之後因公投結果讓台灣在世界貿易體系中弱化，請問我們的未來世代要怎麼跟世界競爭？
最後，公投與大選脫鉤，在野黨抨擊是民進黨怕輸，但是要釐清的事情是，公投為什麼以前都要跟大選在一起，老實說不是為了刺激大家去投公投票，是用公投來刺激大選，從陳水扁發動防禦性公投到謝長廷選總統時的台灣加入聯合國公投，重點是在公投案嗎？當然不是，公投只是成了選舉的操作議題，成為廉價的選舉工具罷了。同樣在2018年，公投案跟縣市長選舉一起舉辦，公投案的自身角色也被混淆看不見了。
簡言之，公投有自訂舉辦時間，才不會是被弱化的公投，成為選舉的配角，能讓公投的民主角色更加確立，讓公投的民主功能更扎實。
所以，總得來說，四個公投案都不是小事，都是對台灣世代正義的重要大事。要怎麼投，要幾個不同意還是同意，請不要盡信任何一個政黨，只要想想未來世代的台灣應該要是什麼模樣。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com