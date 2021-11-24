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名家論壇》阿術克斯／要用世代正義思考四個公投案

▲四個公投案即將要在下個月進行投票，每個政黨都卯盡力量跟資源進行動員。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.30）
▲四個公投案即將要在下個月進行投票，每個政黨都卯盡力量跟資源進行動員。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.30）

文/阿術克斯

2021-11-24 12:59:02

四個公投案即將要在下個月進行投票，每個政黨都卯盡力量跟資源進行動員，但這只是對於執政黨的期中考這麼簡單一件事情而已嗎？又或只是再一次反制國民黨為鬧而鬧的無奈？這四個公投案絕對不只有政治意義，對於台灣未來世代也是影響非常大的決定，如果只把目光侷限在政黨惡鬥而冷眼視之，只在意誰能在2024拿下執政權，那恐怕會做出遺害後人的誤判決定。

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首要當然還是要說核四，如果你不能夠確定對於核四重啟的決定在100年後會是什麼模樣，就請不要替100年後的人做決定。還不論核四重啟必然要再投入幾個百億的預算，一定會排擠其他重要政策，而這些百億換到的是可能核災與核能廢料，都是你我可能在有生之年還不會受到影響的事情，但是一百年後、兩百年後，還是兩千年後的台灣人呢?若說太遠無法思考還是不用思考，那真是太不負責任。

至於天然氣第三接收站的議題，這是一個牽涉台灣能源穩定、能源轉型、空氣汙染、減少碳排並且綜合生態系保護的極度複雜問題，不過雖然是這樣複雜，但是其實思考同樣很簡單，我們所要的一百年後、兩百年後、兩千年後的台灣要長什麼樣，之後的台灣人要怎麼生活，是要繼續仰賴燃煤還是活在核災恐懼下。

第三，關於美國萊豬進口。當世界貿易局勢以及政治版圖不斷變化的情況下，在野黨不把萊豬進口放在世界貿易的框架中思考，然後只說是為了台灣人健康，這就是典型的顛倒是非。首先就科學來說，這類食品不是最健康，但也並非毒藥，要看的重點是食品安全制度跟資訊揭露，就好比很多食品有各種添加物，雖非天然，不屬於健康食品，但是購買與否就依消費者自行選擇。所以，這一案的關鍵是，美國萊豬是一件在食安無虞下的貿易問題，如果之後因公投結果讓台灣在世界貿易體系中弱化，請問我們的未來世代要怎麼跟世界競爭？

最後，公投與大選脫鉤，在野黨抨擊是民進黨怕輸，但是要釐清的事情是，公投為什麼以前都要跟大選在一起，老實說不是為了刺激大家去投公投票，是用公投來刺激大選，從陳水扁發動防禦性公投到謝長廷選總統時的台灣加入聯合國公投，重點是在公投案嗎？當然不是，公投只是成了選舉的操作議題，成為廉價的選舉工具罷了。同樣在2018年，公投案跟縣市長選舉一起舉辦，公投案的自身角色也被混淆看不見了。

簡言之，公投有自訂舉辦時間，才不會是被弱化的公投，成為選舉的配角，能讓公投的民主角色更加確立，讓公投的民主功能更扎實。

所以，總得來說，四個公投案都不是小事，都是對台灣世代正義的重要大事。要怎麼投，要幾個不同意還是同意，請不要盡信任何一個政黨，只要想想未來世代的台灣應該要是什麼模樣。


●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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