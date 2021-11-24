民進黨：請開放萊牛的國民黨停止對萊豬、陳吉仲造謠

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周江杰進一步說，第二、國民黨做圖抹黑陳吉仲說「萊劑就像保健食品」，事實上陳吉仲今天上午也已經澄清，他的本意是指萊劑在豬隻餵食一般飼料時，為求其換肉率，所添加的飼料添加物，藉此讓瘦肉的比例增加，「請相關人士勿扭曲為人類保健食品」。
周江杰表示，世界上有許多國家，例如日本，就是開放含有萊劑的豬、牛肉進口，但也同樣禁止在國內使用萊劑，這是要做出市場區隔，不知道朱立倫是否對於國際貿易與市場區隔不熟悉，才會連這些常識都不懂。國內不使用萊劑也是與國內養豬業者達成的共識。
「數字會說話」，周江杰強調，台灣豬肉品質優良有國際競爭力，今年1月1日起台灣開放萊豬進口後，不只台灣國產豬肉的自給率從9成上升到9成3，貿易有來有往，1至9月的外銷也比去年同期成長，讓台灣豬肉產品能夠走向全世界。
周江杰呼籲，國民黨已經在9年前開放含萊劑美牛進口，現在卻要用各種惡劣方式，抹黑同樣依照聯合國國際食品法典委員會(CODEX)標準的含萊劑美豬，根本就是邏輯錯亂也毫無科學根據。連國民黨自己的國際部副主任黃裕鈞都承認，反萊豬會影響台美經貿談判；拜託國民黨不要再作亂，擾亂台美關係和台美貿易，阻止台灣豬肉走向國際。