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民進黨：請開放萊牛的國民黨停止對萊豬、陳吉仲造謠

▲民進黨批評，國民黨主席朱立倫斷章取義農委會主委陳吉仲之發言。（圖／記者李春台攝）
▲民進黨批評，國民黨主席朱立倫斷章取義農委會主委陳吉仲之發言。（圖／記者李春台攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-24 13:30:56

針對國民黨主席朱立倫今（24）日受訪，要求農委會主委陳吉仲應該開放讓台灣的豬都吃萊克多巴胺，並且斷章取義陳吉仲言論，民進黨發言人周江杰中午表示，陳吉仲已澄清，他是指萊劑為「飼料添加物」，在飼養豬、牛等動物的時候有各式功能，但後續卻被國民黨直接衍伸成萊劑是保健食品，令人感到遺憾。

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周江杰說，國民黨造謠最會，朱立倫短短受訪內容就有多個錯假或片段訊息，第一、朱提到「全世界160國禁止萊豬」，事實上這160國是指「國內生產禁止使用」，2012年聯合國國際食品法典委員會（CODEX）的萊克多巴胺安全容許量訂定出來前、後，全世界有109國准許萊豬進口，國民黨是用話術來混淆視聽。

周江杰進一步說，第二、國民黨做圖抹黑陳吉仲說「萊劑就像保健食品」，事實上陳吉仲今天上午也已經澄清，他的本意是指萊劑在豬隻餵食一般飼料時，為求其換肉率，所添加的飼料添加物，藉此讓瘦肉的比例增加，「請相關人士勿扭曲為人類保健食品」。

周江杰表示，世界上有許多國家，例如日本，就是開放含有萊劑的豬、牛肉進口，但也同樣禁止在國內使用萊劑，這是要做出市場區隔，不知道朱立倫是否對於國際貿易與市場區隔不熟悉，才會連這些常識都不懂。國內不使用萊劑也是與國內養豬業者達成的共識。

「數字會說話」，周江杰強調，台灣豬肉品質優良有國際競爭力，今年1月1日起台灣開放萊豬進口後，不只台灣國產豬肉的自給率從9成上升到9成3，貿易有來有往，1至9月的外銷也比去年同期成長，讓台灣豬肉產品能夠走向全世界。

周江杰呼籲，國民黨已經在9年前開放含萊劑美牛進口，現在卻要用各種惡劣方式，抹黑同樣依照聯合國國際食品法典委員會(CODEX)標準的含萊劑美豬，根本就是邏輯錯亂也毫無科學根據。連國民黨自己的國際部副主任黃裕鈞都承認，反萊豬會影響台美經貿談判；拜託國民黨不要再作亂，擾亂台美關係和台美貿易，阻止台灣豬肉走向國際。

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