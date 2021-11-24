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今年這天全台崩潰大洗頻！創LINE單日貼圖最高傳送紀錄

▲LINE貼圖上線10年以來，今年5月19日創下史來最高單日傳送次數。（圖／Shutterstock）
▲LINE貼圖上線10年以來，今年5月19日創下史來最高單日傳送次數。（圖／Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-24 14:15:58

在台使用率極高的LINE貼圖，已成為民眾日常溝通方式，LINE首度公開貼圖邁入10周年以來，台灣人史上單日傳送次數最高的日子，正是今年的5月19日，那天政府正式宣布三級警戒範圍擴大至全國，即起全台停止上課，推測民眾崩潰到只能用貼圖表達震驚，創下LINE貼圖歷年來單日最高傳送量。

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LINE貼圖今(24)日首次公開10年以來大數據，自2014年5月開放原創市集，讓一般人也能販售原創貼圖後，截至今年10月4日止，累積創作者人數多達65萬人，台灣人極瘋自製貼圖，上架貼圖總量破810萬組。

在LINE出現的第1組官方貼圖，是2011年的BROWN & FRIENDS饅頭人、詹姆士，第1組原創貼圖則是2014年的「香菇妹&拉比豆」；第1組全螢幕貼圖在2016年上線，由最佳情侶檔熊大與兔兔強勢霸屏，同年第1組原創動態貼圖「Lily & Marigold動態篇」登場，2017年推出第1組官方音樂貼圖，由伍佰「喔～你是我的花朵！」打響第一炮。

在最短時間內達到百萬次下載的貼圖，是LINE去年和衛福部合作的防疫貼圖，Q版陳時中及總柴圖案當時一推出就爆紅；在「吃到飽」的貼圖超值方案中，用戶最愛傳送白爛貓，最受海外國家歡迎的台灣之光原創貼圖，則是家喻戶曉的「豆卡頻道」，深受日本與泰國用戶喜愛，銷售最高。

▲LINE貼圖首次公開10年以來大數據，列出10大亮點。（圖／LINE提供）
▲LINE貼圖首次公開10年以來大數據，列出10大亮點。（圖／LINE提供）

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