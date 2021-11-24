COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新店槍擊案凶嫌引渡　蔡清祥：尚未收到司法互助請求

▲新北市新店區22日發生槍擊命案，涉重嫌黃姓男子22日中午12時許出境潛逃至中國。圖為嫌犯變裝用品。（圖／中央社）
▲新北市新店區22日發生槍擊命案，涉重嫌黃姓男子22日中午12時許出境潛逃至中國。圖為嫌犯變裝用品。（圖／中央社）

中央社

2021-11-24 13:42:45

（中央社記者劉世怡台北24日電）新店槍擊案凶嫌犯後隨即逃往中國，是否能引渡回台受審受關注。法務部長蔡清祥今天表示，執法機關尚未向法務部請求司法互助，一旦收到將積極處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市新店區22日發生槍擊命案，犯嫌黃男隨即出境潛逃至中國，據瞭解他正在廈門的防疫旅館隔離中，刑事局已收到新北市警局公文後，按程序聯繫對岸請求協助引渡、遣返犯嫌。是否能順利引渡，成為焦點。立法院司法及法治委員會今天邀請法務部長蔡清祥出席，多名立法委員就此進行質詢。

立法委員羅致政提及，凶嫌犯案後隨即逃往中國，但兩岸司法互助中國已讀不回，遣返通緝犯的數字也呈現低迷現象，對於緝凶有無信心？蔡清祥回應表示，執法機關尚未向法務部請求司法互助，一旦收到將積極處理，打擊犯罪是共同目標，對雙方都好，這幾年彼此仍持續移交嫌犯。

立法委員劉世芳詢問本件檢方偵辦狀況；台北地檢署檢察長林邦樑表示，案件發生當天外勤檢察官已進行相驗死者遺體，今天下午將進行解剖。

劉世芳詢問，新店槍擊案、白狼兒子張瑋涉暗渡中國統戰官員來台遭起訴、中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉違反國家安全法獲不起訴，北檢辦這3起案件是否都沒有以反滲透法來偵辦。

蔡清祥指出，反滲透法已施行二年，目前還沒有起訴案件；劉世芳追問反滲透法是否有檢討或修正必要，蔡清祥回應，有檢討空間，如果辦得了，主要須有充分證據，目前沒有修法打算，法務部並非是反滲透法的主管機關。

羅致政指出，向心案的不起訴處分書內提到，曾向上海單位請求提供資料，但中國未給，這會不會怪怪的，對方怎麼可能給。蔡清祥回應，確實有點怪，檢察官知道這是不可能的事，應該不會那麼離譜。

此外，羅致政及劉世芳均詢問國安、共諜等案件偵辦現況，蔡清祥指出，國安督導小組目前進行通案性的討論，擬修法把國安案件均交由二審偵辦，讓較富經驗的檢察官專責偵辦，已著手草擬修正案。（編輯：李亨山）1101124

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀