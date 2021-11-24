新店槍擊案凶嫌引渡　蔡清祥：尚未收到司法互助請求

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立法委員羅致政提及，凶嫌犯案後隨即逃往中國，但兩岸司法互助中國已讀不回，遣返通緝犯的數字也呈現低迷現象，對於緝凶有無信心？蔡清祥回應表示，執法機關尚未向法務部請求司法互助，一旦收到將積極處理，打擊犯罪是共同目標，對雙方都好，這幾年彼此仍持續移交嫌犯。
立法委員劉世芳詢問本件檢方偵辦狀況；台北地檢署檢察長林邦樑表示，案件發生當天外勤檢察官已進行相驗死者遺體，今天下午將進行解剖。
劉世芳詢問，新店槍擊案、白狼兒子張瑋涉暗渡中國統戰官員來台遭起訴、中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉違反國家安全法獲不起訴，北檢辦這3起案件是否都沒有以反滲透法來偵辦。
蔡清祥指出，反滲透法已施行二年，目前還沒有起訴案件；劉世芳追問反滲透法是否有檢討或修正必要，蔡清祥回應，有檢討空間，如果辦得了，主要須有充分證據，目前沒有修法打算，法務部並非是反滲透法的主管機關。
羅致政指出，向心案的不起訴處分書內提到，曾向上海單位請求提供資料，但中國未給，這會不會怪怪的，對方怎麼可能給。蔡清祥回應，確實有點怪，檢察官知道這是不可能的事，應該不會那麼離譜。
此外，羅致政及劉世芳均詢問國安、共諜等案件偵辦現況，蔡清祥指出，國安督導小組目前進行通案性的討論，擬修法把國安案件均交由二審偵辦，讓較富經驗的檢察官專責偵辦，已著手草擬修正案。（編輯：李亨山）1101124