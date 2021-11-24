COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

2藝術家訪楊文科 贈作品「說到做到」、「褒忠揚善」

▲書法家吳季如(左)致贈作品「說到做到」墨寶給新竹縣長楊文科(中)。（圖／新竹縣政府提供）
▲書法家吳季如(左)致贈作品「說到做到」墨寶給新竹縣長楊文科(中)。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-24 13:51:54

▲陶藝家吳家標(右)致贈關聖帝君柴燒陶作「褒忠揚善」給新竹縣長楊文科(中)。（圖／新竹縣政府提供）
▲陶藝家吳家標(右)致贈關聖帝君柴燒陶作「褒忠揚善」給新竹縣長楊文科(中)。（圖／新竹縣政府提供）
新竹縣長楊文科長期注重新竹縣的藝文發展、支持文藝工作者，昨(23)日也獲國際書法、陶藝大師吳季如與吳家標雙雙前來拜訪，並分別送上書法墨寶「說到做到」與關聖帝君柴燒陶作「褒忠揚善」，以表達對縣長楊文科的努力不斷達成施政政策，說到做到的肯定，期望未來繼續「揚善」為民眾增加福祉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹縣長楊文科也回贈伴手禮，更對大師的作品讚譽有加。楊縣長表示，歡迎兩位大師來到新竹縣，為竹縣藝文風氣升溫。新竹縣是個孕育出許多傑出藝文人士的寶地，在疫情剛解封時，他也多次拜訪縣內藝術家，帶領鄉親認識藝術家的創作，活絡起地方藝文風氣。隨著疫情逐漸舒緩，縣府也積極辦理各項藝文活動，全力投入支持藝術振興復甦。

享譽國際，有「現代張旭」雅名的書法大師吳季如，其創作風格繼承傳統，字字有法，又喜創新揮灑於法外，曾榮獲各大國際書法獎項，在各地舉辦超過一百場次個展。吳季如老師表示，他剛從國外展覽回來，待在防疫旅館的最後一天，半夜3點靈感湧泉創作這幅「說到做到」書法，對於楊縣長的戮力不斷完成施政政策，說到做到的態度表達肯定，其中2個「到」字特別以不同形式表現，第一個「到」字表現延伸出去，呈現磅礡氣勢感，第二個「到」字當機立斷，止筆以表現果斷，從第一個字到最後一筆畫一氣呵成，整幅作品呈現如字又如畫的意境。

吳家標老師為苗栗縣三義鄉人，特別的是他專精關聖帝君造型柴燒，從2018年初開始自學手捏陶，之後開始固定每年參加苗陶協會聯展，在短短幾年也榮獲苗栗陶藝競賽獎項肯定。他表示，他與楊縣長都是客家人，對於客家人來說關聖帝君是守護平安的神，期盼縣長傳承關公「褒忠揚善」精神。

吳家標老師也說明他的製作過程，所製作的每件作品有別於灌模複製陶藝品，都以純手捏、雕塑的唯一原型入窯，並以台灣特有柴燒燒製而成，經過4天3夜千度高溫柴燒，費時一個多月才完成，所呈現的天然火纹釉色，每件作品都是獨一無二的藝術品。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀