2藝術家訪楊文科 贈作品「說到做到」、「褒忠揚善」

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享譽國際，有「現代張旭」雅名的書法大師吳季如，其創作風格繼承傳統，字字有法，又喜創新揮灑於法外，曾榮獲各大國際書法獎項，在各地舉辦超過一百場次個展。吳季如老師表示，他剛從國外展覽回來，待在防疫旅館的最後一天，半夜3點靈感湧泉創作這幅「說到做到」書法，對於楊縣長的戮力不斷完成施政政策，說到做到的態度表達肯定，其中2個「到」字特別以不同形式表現，第一個「到」字表現延伸出去，呈現磅礡氣勢感，第二個「到」字當機立斷，止筆以表現果斷，從第一個字到最後一筆畫一氣呵成，整幅作品呈現如字又如畫的意境。
吳家標老師為苗栗縣三義鄉人，特別的是他專精關聖帝君造型柴燒，從2018年初開始自學手捏陶，之後開始固定每年參加苗陶協會聯展，在短短幾年也榮獲苗栗陶藝競賽獎項肯定。他表示，他與楊縣長都是客家人，對於客家人來說關聖帝君是守護平安的神，期盼縣長傳承關公「褒忠揚善」精神。
吳家標老師也說明他的製作過程，所製作的每件作品有別於灌模複製陶藝品，都以純手捏、雕塑的唯一原型入窯，並以台灣特有柴燒燒製而成，經過4天3夜千度高溫柴燒，費時一個多月才完成，所呈現的天然火纹釉色，每件作品都是獨一無二的藝術品。