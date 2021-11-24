COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

超商店員遭刺死！鄭文燦呼籲：警方須確保夜間營業安全

▲桃園市長鄭文燦。（圖／資料照）
▲桃園市長鄭文燦。（圖／資料照）

中央社

2021-11-24 14:59:12

（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園龜山區蔡姓超商店員，因勸戴口罩遭蔣姓男子刺死。桃園市長鄭文燦指出，已到靈堂向家屬致意，警方即起採取交叉巡查、複式巡邏制度，提高見警率，務必讓超商夜間營業更安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
41歲的蔣男21日清晨，前往桃園市龜山區1間超商購物， 他因未戴口罩遭30歲蔡姓超商店員規勸後離去，但他事後返回超商，涉嫌以利刃將蔡姓店員刺死。

鄭文燦昨晚在臉書（Facebook）發文表示，他已到遇害的超商店員靈堂哀悼致意，也向家屬表達深深歉意與慰問，並要求桃園市政府社會局、勞動局、民政局、法務局等局處全力協助後事。

鄭文燦指出，強忍傷悲的蔡媽媽，對他說兒子是生活單純、認真工作的年輕人，卻無辜遭刺殺，任誰都無法接受，很難相信凶嫌是精神狀態有問題才犯案。

鄭文燦說，他也向蔡媽媽表達完全可以感受到家屬的心情，凶嫌行兇過程的惡行，警方已經掌握並移送全部證據，沒有辦法用任何藉口脫罪，司法機關也會從嚴審理，還給家屬一個公道。

鄭文燦說，如此的不幸，降臨在一個無辜的年輕人、一個平凡的家庭之中，令人悲痛，也令人憤慨，凶嫌的殘忍令人髮指，必須嚴懲，有關超商夜間安全與治安問題，也必須要檢討，身為市長，責無旁貸。

鄭文燦表示，桃園市政府警察局即日起採取交叉巡查、複式巡邏的制度，並且建立熱線，讓見警率提高，縮短突發事件反應時間，務必讓超商夜間營業更安全。

鄭文燦說，「面對暴力，我們沒有容忍的空間」，已要求警察局邀集超商業者，共同檢討夜間營業安全作為，同時也加強夜間巡邏、強化預警機制，務必要還給大家一個安心的生活環境。

他指出，再次向蔡爸爸、蔡媽媽及其家人致歉，「我們做的不夠好，我們會檢討、反省、改進，讓超商的安全得以確保」。（編輯：戴光育）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀