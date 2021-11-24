超商店員遭刺死！鄭文燦呼籲：警方須確保夜間營業安全

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鄭文燦昨晚在臉書（Facebook）發文表示，他已到遇害的超商店員靈堂哀悼致意，也向家屬表達深深歉意與慰問，並要求桃園市政府社會局、勞動局、民政局、法務局等局處全力協助後事。
鄭文燦指出，強忍傷悲的蔡媽媽，對他說兒子是生活單純、認真工作的年輕人，卻無辜遭刺殺，任誰都無法接受，很難相信凶嫌是精神狀態有問題才犯案。
鄭文燦說，他也向蔡媽媽表達完全可以感受到家屬的心情，凶嫌行兇過程的惡行，警方已經掌握並移送全部證據，沒有辦法用任何藉口脫罪，司法機關也會從嚴審理，還給家屬一個公道。
鄭文燦說，如此的不幸，降臨在一個無辜的年輕人、一個平凡的家庭之中，令人悲痛，也令人憤慨，凶嫌的殘忍令人髮指，必須嚴懲，有關超商夜間安全與治安問題，也必須要檢討，身為市長，責無旁貸。
鄭文燦表示，桃園市政府警察局即日起採取交叉巡查、複式巡邏的制度，並且建立熱線，讓見警率提高，縮短突發事件反應時間，務必讓超商夜間營業更安全。
鄭文燦說，「面對暴力，我們沒有容忍的空間」，已要求警察局邀集超商業者，共同檢討夜間營業安全作為，同時也加強夜間巡邏、強化預警機制，務必要還給大家一個安心的生活環境。
他指出，再次向蔡爸爸、蔡媽媽及其家人致歉，「我們做的不夠好，我們會檢討、反省、改進，讓超商的安全得以確保」。（編輯：戴光育）