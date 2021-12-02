小三童迷3C近視狂飆　軟式日拋控制片助踩煞車

台中小三陳姓男童從小喜歡玩3C產品，近視度數1年多狂飆快300度，因家長擔心隨著課業壓力變重，孩子近視度數增加太快，經與醫師討論後，決定透過軟式日拋特殊近視控制片治療，不但近視度數獲得控制，也讓家長放心許多。

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亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師龔偉勛表示，男童因長時間玩3C產品，使得眼睛沒有獲得充分休息，原本小二時沒有戴眼鏡，但三年級剛開學，上課看不清楚，到眼科檢查發現近視度數飆到300度，父母擔心未來恐演變為高度近視，諮詢是否有合適的治療方式。

男童先嘗試以硬式角膜塑型片治療，但因清洗鏡片時曾多次不小心弄破，且重配硬式角膜塑型片價格高，令父母相當心疼，由於使用及照顧上不易，近期又聽聞清潔習慣不好，會有感染風險，決定改用軟式日拋近視控制片治療，不但度數獲得控制，且使用上便利許多，更能舒適自在參與戶外活動。

龔偉勛指出，兒童近視是育兒上最棘手的課題，父母無不希望能透過治療，減緩孩子近視度數加深，臨床上通常會先衛教建立良好用眼習慣，再以長效型散瞳劑治療，研究上證實能有效延緩近視加深，但會伴隨畏光、看近時模糊等問題，對喜歡戶外活動或閱讀的孩子較不方便。

有些家長選擇讓孩子睡覺時戴硬式角膜塑型片，透過夜間配戴時讓角膜弧度改變，不僅白天暫時抵銷原本近視度數，統計長期結果，還可控制近視度數增加，但因使用耐受度不佳、照顧不易，且需根據度數訂製、費用較高昂，令許多家長卻步。

龔偉勛介紹，過去經過大型國際研究驗證的近視控制治療，只有上述兩種，近期軟式日拋近視特殊控制片先後通過美國及台灣食藥署許可，於白天配戴，可有效降低近視加深速度，每天用完即丟不必清洗，且鏡片材質為軟式，異物感大幅減少，會依據孩子的近視度數給予鏡片，建議9歲以上的孩童配戴，且需定期回診追蹤，根據度數變化給予下一個療程的鏡片。