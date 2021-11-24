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雙城論壇12/1登場　柯文哲喊話陸委會：謹守身份不用擔心

▲針對12月1日即將舉行的台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲24日向陸委會喊話，表示會謹守身份處理民生議題。（圖／記者丁上程攝，2021.11.24）
▲針對12月1日即將舉行的台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲24日向陸委會喊話，表示會謹守身份處理民生議題。（圖／記者丁上程攝，2021.11.24）

記者丁上程／台北報導

2021-11-24 14:05:42｜2021-11-24 14:07:31

台北市政府22日上午宣布，即將在12月1日舉行台北上海雙城論壇。而因應新冠肺炎疫情緣故，今年的雙城論壇不僅規模縮小，也跟去年一樣採取線上視訊會議的方式舉辦。台北市政府方面表示，已經向陸委會方面呈報，並且獲得「樂觀其成」的回應，不過陸委會方面對此則相當保留，表示若逾越城市交流的狀況，將會採取必要措施。對此柯文哲今（24）日在受訪時也向陸委會喊話，表示會謹守身份處理民生議題。

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柯文哲表示，辦雙城論壇是一件吃力不討好的事情。「但就務實面來講，有衝突才需要有溝通。」柯文哲強調，不要為了短期利益犧牲長期利益，也不要因為政黨利益犧牲國家利益，因此雙城論壇雖然吃力不討好，但最擔心惡意螺旋持續延續，兩岸互看對方不順眼的氣氛越來越嚴重，還是要注意這樣的狀況發生。

現場記者也詢問，今年是否會在雙城論壇中堅持「兩岸一家親」的概念？對此柯文哲表示，兩岸之間有分歧、隔閡、甚至對立是事實，但不要因為這樣讓兩岸之間的人民彼此仇視，「所以為什麼說我們是增加善意、降低敵意、促進交流，這才是真正目的。」

至於針對陸委會今日表示，若台北上海雙城論壇有逾越城市交流的部分，將會採取相關必要的措施。對此柯文哲也向陸委會喊話，表示雙方都很清楚不要涉及意識形態與統獨議題，僅單純地進行兩城市的交流。柯文哲也強調，會謹守身份處理民生議題，「陸委會不用太擔心啦！」

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