賈永婕送愛到印尼！醫療物資送抵獲讚揚

《四方報》報導，被封為「防疫女神」的賈永婕，近年來勤做公益，除了努力支持台灣防疫團隊之外，行有餘力開始幫助其他國家的朋友們。日前她在臉書發文表示成功協助物資運抵印尼，讓一票網友大讚她「人美心善」。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-24 17:35:00
據悉，賈永婕在臉書上發文表示：「在經過漫長的溝通，關關難過關關過的堅持，終於解鎖另一個任務把醫療物資送到印尼了！」她提到一切的開端，是她宣布要幫馬來西亞募集資金的同時也收到了台大醫院腦神經外科黃醫師的訊息，「黃醫師跟我說台大醫院國際醫療的部分是負責印尼，印尼的疫情也非常嚴重，印尼日惹大學醫院是台大的交流醫院！透過朋友牽線我聯絡上印尼經濟協調部了解印尼最需要的是HFNC他們非常渴望這個醫療設備，但是這個高價位的設備他們負擔不起！我並沒有公開募集（畢竟我也沒有把握一定會成功）默默的集結了11台HFNC，並且感謝外交部協助運抵當地的運費和清關作業，本來還很擔心11台不夠用，沒想到對方的言論相當窩心！」她說。
對方得知賈永婕將捐贈11台HFNC，馬上說道：「賈小姐千萬不要這麼說，對你而言可能就是11台機器，但是對我們而言是日惹大學醫院的ICU病房裡最重要的救命醫療設備，你可以完整我們ICU 的配備！」這番話讓賈永婕相當感動，最終下定決心促成這樁美事。