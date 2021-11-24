女性染愛滋連5年上升 篩檢意識不足？ 單一性伴侶也不安全？ 醫師：感染HIV更易發生子宮頸癌

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台灣推動愛滋防治成效顯著，已連續3年出現確診個案下降現象，然而女性愛滋感染HIV卻仍每年以3%比例增長，截至110年9月一共累積2,152位女性，占總感染數的5.13%。衛生福利部桃園醫院發佈最新調查發現，近8成女性個案在確診前從未做過HIV篩檢，顯示社會面對女性感染愛滋的防治意識，仍有待進一步提升。
目前國內愛滋及性病篩檢，主要以匿名篩檢為主，衛生福利部桃園醫院感染科主任鄭健禹醫師表示，女性篩檢意識及陽性率都較低。臨床上，多數會主動匿名篩檢的族群有認知到風險性行為。大多女性因有單一固定伴侶，自覺並無曝露風險，且無身體不適症狀，容易因此認為自己沒必要接受愛滋篩檢。
發病前後症狀不同 感染HIV女性更易發生子宮頸癌
鄭健禹醫師表示，女性感染愛滋的徵兆，可分為發病前以及發病後。年齡50歲以上確診的女性，多數有新發肺炎、腦膜炎，或因子宮頸癌而發現感染HIV，也有部份病人是不明原因發燒而意外驗出。醫師解釋，HIV及引起子宮頸癌的HPV病毒都是性傳染途徑，感染HIV的女性發生子宮頸癌的機率，比起未感染者更高。
鄭健禹醫師說明，未發病的女性感染者，多數可能沒有明顯症狀，而是在婚姻健康檢查、抽血檢查或是孕婦產檢才驗出有HIV感染。也有部份女性是男伴罹患性病才被告知最好接受相關篩檢，才發現已感染HIV或其他性傳染病。
大眾對女性患者冠上負面標籤 她穩定用藥仍被拒絕開刀
雖然社會風氣逐漸開放，但女性感染HIV仍易被貼上私生活混亂、不檢點等負面標籤，甚至被冠上性工作者的印象，承受龐大的偏見及誤解。衛生福利部桃園醫院的調查顯示，高達4成的女性患者感到生活困擾，近2成為此須至身心科就醫，也有近3成因感染身份就醫被拒或遭到歧視。
鄭健禹醫師舉例，曾收治一名有長期服藥、體內病毒已測不到達到「U=U」的女性，因椎間盤問題至外科就診，年長醫師卻不願意為其手術，婉轉將之轉介給其他醫師。所幸後來年輕外科醫師收治該名病患，評估她長期服藥病情穩定，隨即為她進行手術治療。
鄭健禹醫師表示，雖然衛生福利部桃園醫院已收治照護超過3,000名愛滋患者，而部份醫護人員對愛滋傳染及治療情況仍有認識不足，顯現推動整體社會對正確愛滋感染知識的公衛教育，仍有非常大的進步空間。
U=U病毒測不到不具傳染力 女性患者也能懷孕生子
過去，女性感染愛滋被認為會誕下「愛滋寶寶」，調查顯示超過4成女性因此不願意懷孕生育。事實上，愛滋病預防及治療日新月異，只要穩定服藥至血中測不到病毒，達到「U=U」(Undetectable = Untransmittable，測不到病毒=不具傳染力)，即使有性行為也不具感染力，感染者一樣可以懷孕生子。
鄭健禹醫師指出，現代治療愛滋的藥物已經非常進步，患者只要固定每天服藥，一般情況之下3-6個月，就可治療至測量不出病毒的效果，效果更好的藥物可能3個月即達到U=U。國外研究也發現，透過雞尾酒療法與愛滋藥物等介入，有感染與沒感染族群壽命差異僅約2年，顯示只要積極接受治療，患者能與正常人一般維持良好生活。
鄭健禹醫師提醒，愛滋病毒不會挑人、不會挑性向，女性感染者身上有許多負面標籤，加上大眾對愛滋感染的誤解，更容易造成患者的心理壓力，影響她們穩定服藥的可能性。呼籲民眾，應提高對愛滋病的正確認知，瞭解患者只要穩定治療達到U=U即不具傳染力，讓更多感染者願意面對陽性結果及後續的穩定就醫。
▲鄭健禹醫師表示，女性應正視HIV問題，並及早進行篩檢；民眾也應提高對愛滋病的正確認知，只要患者只要穩定治療且達到U=U，相信更多感染者會願意面對陽性結果，並穩定就醫。