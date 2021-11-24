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不吃早餐斷食減肥？ 醫師警告：糖尿病人恐「嚴重低血糖」

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不吃早餐斷食減肥？ 醫師警告：糖尿病人恐「嚴重低血糖」

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2021-11-24 14:30:43

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少動多吃愛喝含糖飲  變胖恐引起糖尿病脂肪肝

上班族平日少動多吃，放假只想窩在家耍廢追劇？當心體重上升，不但可能造成肥胖，還會引起「胰島素阻抗」，導致糖尿病發生。國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科陳維常醫師表示，外送、聚餐、飲酒、含糖飲料等飲食習慣，易使熱量攝取過多，導致高血糖與脂肪堆積，也是年輕人口發生糖尿病的重要原因。

陳維常醫師解釋，胰島素是身體重要的合成荷爾蒙，負責將從飲食中攝取的熱量轉化為肝醣、脂肪，並儲存在身體各處組織細胞。當熱量長期攝取過剩，過多的脂肪會堆積在肝臟，有可能形成「脂肪肝」，未來甚至會演變為肝臟硬化與肝衰竭。



四肢纖瘦只胖肚子？  當心「內臟脂肪」已破表

脂肪對身體而言並非全是「壞東西」，陳維常醫師說明，脂肪可分為「白色脂肪」與「棕色脂肪」。人體遇到寒冷天氣時，棕色脂肪會產生熱能來維持身體的恆溫狀態。

而白色脂肪則易堆積在皮下與內臟器官周圍，形成「皮下脂肪」和「內臟脂肪」。內臟脂肪過多與胰島素阻抗有關，特別是「腹圍粗」但「四肢瘦」的族群，如果四肢纖瘦只胖肚子，當心脂肪可能堆積於內臟，要注意代謝症候群與糖尿病風險。

陳維常醫師提醒，及早預防代謝症候群的指標之一，就是測量腹圍寬度，男性超過90公分、女性超過80公分，就應該考慮適當減重，最好增加有氧運動量，能幫助減少內臟脂肪。



不吃早餐斷食減肥？  糖尿病人當心嚴重低血糖

近年來斷食風氣興盛，「不吃早餐」真能減肥甚至幫助預防糖尿病？陳維常醫師表示，斷食利弊須從「健康正常人」與「糖尿病患者」分開評估。健康人採取斷食一方面減少總熱量攝取一方面促發「糖質新生」，讓身體進行利用脂肪甚至蛋白質產生熱量的狀態。因此間歇性斷食、168減肥法等方式在健康人尚屬相對安全，唯要注意不能矯枉過正，應將重點放在每一餐的營養組成。

相對的，糖尿病人的胰島素與荷爾蒙分泌系統已經產生變化，攝取過多熱量時容易發生高血糖；熱量攝取過少則可能會出現低血糖。陳維常醫師強調，嚴重低血糖對糖尿病患者身體的衝擊有如一次心肌梗塞，波及大腦與各處器官。因此，會讓血糖過度波動的激烈飲食調整，都應該盡量避免。

陳維常醫師提醒，糖尿病人的減重可從平日飲食調整著手，建議攝取足夠的健康油脂、蛋白質、纖維素，並降低過量碳水化合物，少吃零食，達到維持飽足感與血糖穩定。醫師強調，激烈減重方式可能造成「酮酸中毒」，對糖尿病患者的身體形成惡性反撲，甚至引起昏倒、休克等症狀，不建議糖尿病人採取激烈斷食來減重。



適當減重幫助血糖控制  腸泌素降體重保護心腎

陳維常醫師表示，減重對血糖控制、預防代謝症候群和糖尿病有相當大幫助。現代人常見因生活習慣不佳導致肥胖，加上基因遺傳等因素，有相當機率進展為糖尿病前期或是面臨「糖胖症」，這類族群建議多運動、改善飲食型態與控制熱量攝取，有助減肥並維持健康。

至於糖尿病人，陳維常醫師指出，適度減重5%至10%，對控制血糖甚至減少胰島素阻抗即有明顯的助益，有些病人透過減重與調整生活型態，血糖控制就能達到與口服藥接近的效果。此外，現今糖尿病治療方式多元，如果擔心打胰島素會有變胖問題，可使用「腸泌素」治療，除了控制血糖，也可達到減重以及保護心臟、腎臟的效果。

陳維常醫師說明，腸泌素特別適用愛吃美食、食慾旺盛的糖尿病人身上，減重效果相當顯著。但施打後進食過量，可能會有噁心、嘔吐、胃脹氣等副作用。提醒糖尿病族群，除了穩定接受治療，平時三餐最好定時定量，遠離宵夜、點心、含糖飲料等飲食習慣。

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