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吃紅麴、銀杏補身當心不良反應！　你踩中幾個地雷？

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吃紅麴、銀杏補身當心不良反應！　你踩中幾個地雷？

健康醫療網

2021-11-24 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】常看廣告或聽親朋好友說吃紅麴、銀杏對身體好，你也躍躍欲試嗎？先別急！紅麴、銀杏葉等產品容易與藥品產生交互作用，若未經專業評估就食用，可能產生嚴重後果。為此，食品藥物管理署邀請社區藥局郭建宏藥師分享服用紅麴、銀杏葉的相關知識，快來看看你是否已誤踏地雷而不知？

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紅麴成分　恐與降血脂藥產生副作用

食藥署說明，若紅麴產品中的monacolin K成分含量達到法規標準時，可申請為具有調節血脂肪功效的健康食品。但不少民眾為了健康購買含紅麴的食品，卻不知道其中的monacolin K成分與「statin類」降血脂藥的成分類似，併用會增強降血脂藥品的副作用，例如 : 可能導致肝、腎損傷、提高肌肉病變與橫紋肌溶解症的發生率、發生不明原因的痠痛、尿液顏色改變等症狀。

郭建宏藥師補充，除「statin類」降血脂藥，紅麴也可能與多種藥品產生交互作用，即使服用時間錯開，仍有可能造成危害。例如：與其他降血脂藥品（如gemfibrozil、niacin）併用，可能會提高橫紋肌溶解症發生率；與抗黴菌藥物（azole類）同時使用，可能增加肝毒性及肌肉痠痛等副作用；與抗凝血藥品（warfarin）合併使用，可能影響凝血功能。

銀杏果不具療效　勿過度信偏方

另外，經常聽到的銀杏果（俗稱白果）是一般食品，並沒有治療疾病的效果；具有療效的主要是「銀杏葉萃取物」，我國以藥品管理，核准作為處方藥品的適應症為「末梢血行障礙」；指示藥品適應症為「末梢血行障礙之輔助治療」。

郭建宏藥師強調，指示藥品雖然不需醫師處方，但仍需諮詢醫師、藥師或藥劑生，不建議自行使用，且其效果僅限於改善末梢血液循環，對於老年失智、中風及動脈血管疾病，並未證實有治療效果，因此勿過於聽信廣告或謠言，反而傷害健康。

銀杏葉抑制凝血  手術前應告知醫師

最後，郭建宏藥師提及，銀杏葉會抑制血液凝集，與抗凝血劑（warfarin）、抗血小板藥品（如aspirin、clopidogrel）和非類固醇抗發炎止痛劑（NSAID）併用，可能會出現交互作用，且銀杏葉萃取物會增加手術出血的風險，若正在服用請務必告訴醫師，並於手術前七天停止使用。

新聞首圖來源：https://pixabay.com/photos/question-doubt-problem-mark-3385451/



資料來源：健康醫療網 吃紅麴、銀杏補身當心不良反應！　你踩中幾個地雷？

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