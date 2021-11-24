拜登試駕悍馬EV當「帶貨王」　通用：預訂量激增7倍

MoneyDJ新聞 2021-11-24 13:49:10 記者 李彥瑾 報導
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美國龍頭車廠通用汽車(General Motors)日前慶祝全新工廠「Factory ZERO」盛大開業，美國總統拜登(Joe Biden)特地前來參訪，並試駕GMC全新悍馬電動皮卡Hummer EV。據通用表示，在拜登效應帶動下，不僅網站流量爆棚，還吸引悍馬電動皮卡預訂量成長好幾倍，儼然是超級帶貨王。
CNBC等外媒報導，Factory ZERO於11月17日正式運作，是通用旗下首座專門生產電動車的工廠。當天拜登到場祝賀，親自試駕悍馬電動皮卡，後座坐著通用執行長巴拉(Mary Barra)，凸顯拜登對美國電動車產業發展的重視。
通用GMC品牌高層Duncan Aldred 23日表示，在拜登高人氣效應下，GMC官網流量比平常大幅增加約230%，悍馬電動皮卡的預訂量更激增七倍之多，但Aldred並未透露具體的預訂量數字。
Aldred證實，通用預計在12月中旬之前，悍馬電動皮卡首發推出的Edition 1 版本就能開始交車，美國市場售價為112,595美元(約新台幣313萬元)，續航里程可達329英里(約530公里)。
根據通用公佈的車型規格，悍馬電動皮卡Hummer EV引擎最大馬力為1,000匹，扭力巔峰值達11,500磅英呎(LB-FT)，0-60英里/小時(mph)加速約3秒，動力表現相當驚人。此外，該車款搭載新一代駕駛輔助系統Super Cruise，能識別路況並自動變換車道，功能類似於特斯拉Autopilot。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，23日通用(GM.US)股價下跌1.58%、收63.05美元，今年以來累計大漲51.42%。
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資料來源-MoneyDJ理財網