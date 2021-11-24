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「台獨金主」紅線怎界定？國台辦：應心知肚明、不容模糊

▲由徐旭東領導的遠東集團傳出遭中國多個省份以環保為由重罰。資料照。（圖／記者顏真真攝）
▲由徐旭東領導的遠東集團傳出遭中國多個省份以環保為由重罰。資料照。（圖／記者顏真真攝）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-24 14:29:52｜2021-11-24 15:45:47

遠東集團近來傳出，在中國投資的多個事業突遭調查，被以違反環保、消防及稅務等名目開鍘。國台辦先前警告台商要「明辨是非」、「與台獨劃清界限」，24日舉行的例行記者會上證實，已經對遠東集團開罰4.74億人民幣（約台幣20.63億元），並且收回其中一家企業的閒置建設用地。國台辦再度強調，支持台灣企業到中國發展，但是絕對不允許支持「台獨」，並指出赴中投資的台灣企業對此心知肚明，相信這些企業的負責人對該不該捐助台獨頑固份子是有清醒認識的。

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由徐旭東領導的遠東集團傳出遭中國多個省份以環保為由重罰，對此，國台辦發言任朱鳳蓮24日在例行記者會上證實，先前上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為。

朱鳳蓮指出，有關執法部門依照相關法律和程序，對於涉事企業進行處罰。初步了解，現已處以罰款以及追繳稅款約4.74億人民幣，並收回其中一家企業的閒置建設用地，目前查處工作仍在進行當中。

▲香港蘋果日報高層被警方依港區國安法拘捕，並遭凍結相關銀行帳戶與資金而被迫停止營運。中國大陸國台辦則稱港府依法行動，是維護香港繁榮穩定應有之舉，任何人無權干涉。圖為國台辦發言人之一的朱鳳蓮，資料照。（圖／翻攝自中國官媒）
▲國台辦發言人朱鳳蓮表示，赴中投資的台灣企業對此心知肚明，相信這些企業的負責人對該不該捐助台獨頑固份子是有清醒認識的。（圖／翻攝自中國官媒）
遠東集團此次遭到開罰，外界普遍認為，這是向台獨金主開鍘。台灣有500大企業近8成在中國都有業務業務，選舉時也都會向藍綠捐款，差別就在於比例高低。有台商擔憂，中國當局此舉讓在中國的投資經營風險日益增加，恐導致台商前往中國投資意願降地，以及造成寒蟬效應。許多台商也相當關切，中國當局口中的「台獨頑固份子」和「台獨金主」有無明確標準？

朱鳳蓮在記者會上表示，「大陸當局絕不允許台獨頑固份子的關聯企業和金主在大陸牟利，絕不允許台灣企業在大陸賺錢，一邊在島內支持台獨、破壞兩岸關係，幹『吃飯砸鍋』的事」。朱鳳蓮指出，這一態度是明確的、一貫的。「在大陸有投資的台灣企業對此心知肚明，相信這些企業的負責人對該不該捐助台獨頑固份子是有清醒認識的。

朱鳳蓮進一步表示，「大陸仍歡迎支持廣大台胞台企到中國投資發展」，指出會繼續依法保障台胞台企的合法權益，呼籲廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與台獨勢力劃清界線，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

中國當局發出「台獨制裁名單」，讓輿論認為這可能會是「雙刃劍」，讓台商「選邊站」，沒有任何緩和空間。

朱鳳蓮指出，是否堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對還是支持台獨分裂，都是兩岸關係大是大非的問題，攸關台海地區和平穩定和每位台灣民眾的安全和福祉，本來就沒有任何模糊的空間。

有台灣評論認為，這是在藉著查處「綠色金主」操控台灣選舉。對此，朱鳳蓮強調，「大陸從不介入台灣地區選舉」。依法打擊台獨頑固份子及其關聯企業和金主，就是為了維護台海和平穩定，為了維護兩岸同胞的切身利益，為了打擊和遏制「台獨」分裂活動。

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