「台獨金主」紅線怎界定？國台辦：應心知肚明、不容模糊

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朱鳳蓮指出，有關執法部門依照相關法律和程序，對於涉事企業進行處罰。初步了解，現已處以罰款以及追繳稅款約4.74億人民幣，並收回其中一家企業的閒置建設用地，目前查處工作仍在進行當中。
遠東集團此次遭到開罰，外界普遍認為，這是向台獨金主開鍘。台灣有500大企業近8成在中國都有業務業務，選舉時也都會向藍綠捐款，差別就在於比例高低。有台商擔憂，中國當局此舉讓在中國的投資經營風險日益增加，恐導致台商前往中國投資意願降地，以及造成寒蟬效應。許多台商也相當關切，中國當局口中的「台獨頑固份子」和「台獨金主」有無明確標準？
朱鳳蓮在記者會上表示，「大陸當局絕不允許台獨頑固份子的關聯企業和金主在大陸牟利，絕不允許台灣企業在大陸賺錢，一邊在島內支持台獨、破壞兩岸關係，幹『吃飯砸鍋』的事」。朱鳳蓮指出，這一態度是明確的、一貫的。「在大陸有投資的台灣企業對此心知肚明，相信這些企業的負責人對該不該捐助台獨頑固份子是有清醒認識的。」
朱鳳蓮進一步表示，「大陸仍歡迎支持廣大台胞台企到中國投資發展」，指出會繼續依法保障台胞台企的合法權益，呼籲廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與台獨勢力劃清界線，以實際行動維護兩岸關係和平發展。
中國當局發出「台獨制裁名單」，讓輿論認為這可能會是「雙刃劍」，讓台商「選邊站」，沒有任何緩和空間。
朱鳳蓮指出，是否堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對還是支持台獨分裂，都是兩岸關係大是大非的問題，攸關台海地區和平穩定和每位台灣民眾的安全和福祉，本來就沒有任何模糊的空間。
有台灣評論認為，這是在藉著查處「綠色金主」操控台灣選舉。對此，朱鳳蓮強調，「大陸從不介入台灣地區選舉」。依法打擊台獨頑固份子及其關聯企業和金主，就是為了維護台海和平穩定，為了維護兩岸同胞的切身利益，為了打擊和遏制「台獨」分裂活動。