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張綱維爆遠航遭廢證疑南部立委施壓　交部請法官依法判決

▲遠航撤照案行政訴訟案今（24）日開庭，遠航董事長張綱維於開庭後接受訪問。（圖／記者陳明安攝，2021.11.24）
▲遠航撤照案行政訴訟案今（24）日開庭，遠航董事長張綱維於開庭後接受訪問。（圖／記者陳明安攝，2021.11.24）

記者潘千詩／台北報導

2021-11-24 14:44:51｜2021-11-24 14:55:23

遠航不服被交通部廢證及航權，循行政救濟請求撤銷處分，台北高等法院今（23）日上午開庭。遠航律師主張，廢證處分違法越權又違憲，但交通部律師反問，沒想過無預警停飛嚴重侵害公眾權益？遠航董事長張綱維受訪時質疑，交通部與民航局是不是承受南部某重量級立委的壓力，非要置遠航於死地？

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2019年12月12日、13日，遠航無預警停飛，民航局認定違反《民航法》，去（2020）年1月31日對遠航裁處300萬元罰鍰、廢止民用航空運輸業許可、註銷許可證及獲配航權。

今天開庭時，遠航律師主張，民航局逾越權限，經遠航提起訴願，同年5月交通部訴願委員會撤銷該處分，但卻沒有依行政程序法再給重新陳述的機會，一個月後另做廢證處分，請求撤銷交通部的處分；遠航的營運波及1000名員工的生計，憲法第15條保障「人民之生存權、工作權及財產權」，即便張綱維因心情不好寫過遺書，但那是個人問題，也有臨時管理人可以接管營運。

交通部律師主張，交通部是依據行政程序法第103條第5項規定，「行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認者，得不給與陳述意見之機會」；遠航無預警停飛，侵害的是旅客權利，情節重大，交通部依法行政，請法院依法判決。法官庭末諭知全案12月30日再度開庭。

張綱維庭後表示，交通部一直辯解枝微末節的問題、避重就輕，看起來沒有和解意願。他說，「就算我當時因為烏龍跳票，導致我心情不好，我想任何一個生意人跳票大概每一個都想死，關機一天造成這麼多錯誤，然後想要彌補，交通部、民航局就非置我們於死地，真不懂為何對他航都紓困，對我們趕盡殺絕？我們宣布有財務投資人馬上就廢照，這麼急幹什麼？」

張重申，民航局長不可能不懂民航法，知法犯法急著消滅遠航，交通部為什麼不懲處民航局的疏失，承受了什麼壓力？承受南部某位重量級立委的壓力？如果行政機關都這樣，任何下級單位都可越權也不用懲處，那政府體系如何運作？希望行政院、監察院為遠航做主。

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