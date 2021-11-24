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分享創作經驗！影響力講堂邀網紅解析自媒體經營變現思維

▲知名TikTok創作者-綸綸、Nick、Icy，分享「讓興趣成為事業的自媒體經營思維」。(圖/江華基金會提供)
▲知名TikTok創作者-綸綸、Nick、Icy，分享「讓興趣成為事業的自媒體經營思維」。(圖/江華基金會提供)

生活中心/綜合報導

2021-11-24 14:50:46

多元學習增加職場競爭力，由江華教育基金會、OMG宏盟媒體集團、未來教育發展協會合辦的《影響力講堂》系列講座，今年已邁入第三個年頭；每月邀請國內知名職場專家，通過跨界、跨業持續的學習，提升職場競爭力。

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《影響力講堂》11月份線上講座邀請到知名 TikTok 創作者－綸綸、Nick、Icy 分享創作經驗與心路歷程，同時告訴大家如想將興趣發展為工作，需要具備哪些能力；並將他們透過經營自媒體建立個人品牌的實戰經驗，分享給大家。

2020年度十大Tiktok影響力網紅綸綸強調，價值決定價格，每個人都必須創造自己的價值，並分享創作者心態建立的三個重點， 第一是「相信力量」相信自身有經營的能力；其次是「目標設立」透過大量練習，找到定位並把握機會；第三則是「堅持持續」保持熱忱，跟別人學習、跟自己比較。

知名網紅團隊「有玩沒完」成員Nick則表示，想成為網紅不能只是空有夢想，一定要培養基礎能力，創作者必須兼備拍攝及後製，腳本發想，甚至導演能力；面對不斷創新、快速變動的新媒體，你的彈性越大，將潮流融合自身的創意昇華成有趣的創作，越有機會快速因應市場的變化，吸引主流觀眾視野。

不可能影音策略共同創辦人的Icy指出，思考常有的盲點，往往只關注成功經驗，但失敗的經驗比起成功豐富多了，更值得學習；並對網紅生態提出第一手觀察，解析自媒體的變現思維，提醒每位創作者去思考自己的商業模式圖，勉勵大家「有商模的創作，才是長期的腦力創作」。

《影響力講堂》系列講座今年以梅迪奇效應為主題，邀請來自不同領域的專家進行跨界跨業分享，在疫情下，仍能透過線上公益講座進行多元學習，持續延伸公益的影響力；基金會執行長黃至堯博士提醒大家，無論再忙也要留時間給自己，唯有持續學習、與時俱進，才能打造屬於自己的職場競爭力！

▲座談會透過線上即時互動，為學員解惑。(圖/江華基金會提供)
▲座談會透過線上即時互動，為學員解惑。(圖/江華基金會提供)

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