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反三接封閉海水升溫　林惠真憂鯊迷航、魚蝦成「海鮮鍋」

▲東海大學教授林惠真反對三接應，認為三接不僅破壞藻礁，封閉的環境與海水升溫，可能發生「鯊魚走迷宮」，甚至當地魚蝦螺貝成為「三接海鮮鍋」。（擷取自Youtube第20案全國性公民投票案意見發表會。）
▲東海大學教授林惠真反對三接應，認為三接不僅破壞藻礁，封閉的環境與海水升溫，可能發生「鯊魚走迷宮」，甚至當地魚蝦螺貝成為「三接海鮮鍋」。（擷取自Youtube第20案全國性公民投票案意見發表會。）

記者許家禎/台北報導

2021-11-24 14:38:43｜2021-11-24 15:41:08

第三場公投意見發表會今（24）日下午1點登場，第20案「珍愛藻礁案」由正方代表人東海大學教授林惠真，對上反方代表人前環境保護署副署長詹順貴。林惠真指出，「珍愛藻礁」是公投史上第一個保護環境的提案，不論是原方案或是替代方案都是破壞藻礁，相關設施的建置不但造成生態影響，封閉的環境，也會讓海水升溫3.5度，屆時可能發生「鯊魚走迷宮」，甚至當地魚蝦螺貝成為「三接海鮮鍋」。

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中選會說明20案「珍愛藻礁」主文是「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」

正方代表人東海大學教授林惠真今日指出，「珍愛藻礁」是公投史上第一個保護環境的提案，藻礁10年長1公分，藻礁中有孔細，擁有獨特的藻礁生態系，可想而知工程會破壞會、造成不可逆的影響，而開發單位提供的方案中，正是藻礁生長最好的地方。

林惠真指出，不論是原方案還是替代方案，許多工程設施都造成破壞。像是棧橋部分，橋墩建設是破壞，配合大潭電廠所建的排溫導流堤也是，這些設計都讓大家擔心。更遑論防波堤需要巨型沉箱成型，一個沉箱相當於一個籃球場，總計要有303個沉箱放到海底，想像海底生態將沒有可以倖免的，要問難道這些設施沒有浚挖、沒有破壞嗎？。

林惠真指出，這些設計設備包圍藻礁，阻擋與大海隔絕，就好像有人到你家說不會影響到你，但隔天起床卻發現住在安全島上。另外，她也提到擔憂發生「突堤效應」，也就是迎向海流的面呈現淤積、背向海流的呈現侵蝕，強調大潭附近已經是這樣的狀況了，無法預測三接再蓋下去會造成什麼結果。雖然有辦法清淤，但難保清淤方式不會破壞生態。

她認為，台灣西海岸90%都已經破壞得差不多了，台灣聲稱是海洋國家，但大家看看是怎麼對待海岸線的，藻礁擁有整整7600年時間。再看看最近氣候變遷指標，台灣是全球倒數第五名，希望大家不要在議題上捉迷藏，因為不論哪個方案都是破壞藻礁。

提到這裡海岸線的生態，林惠真說藻礁樣貌造成生物豐富多樣性，如紅肉丫髻鮫、柴山多杯孔珊瑚、台灣白海豚。試想不論是哪個方案，周遭建設形成的封閉空間都會造成這裡的生物與外界的隔絕，生物不得其門而入，甚至發生鯊魚走迷宮，而封閉的空間也可能造成海水上升3.5度，等於台灣提前海洋暖化？造成這裡的魚蝦螺貝形同成為「三接海鮮鍋」？

人家都說海洋是溪流的終點，林惠真說，這樣的話三接一但完成，可能進一步影響周邊漁獲量，未來餐桌上的魚可能價格就不是如此了。她強調「不希望未來窮到只剩下電」，這不是經濟與環保的選擇，也不是環保與環保的選擇，而是價格與價值的選擇。現在年輕人已經不知道自然海岸，此次公投是重要抉擇，一但我們決定了、破壞了藻礁，歷史也會記得當初我們是怎樣選擇的。


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民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

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你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

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您是否同意核四啟封商轉發電？

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