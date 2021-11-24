破獲陸上最大宗海洛因毒品案　蘇貞昌：給予「破格」獎勵

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侯友宜強調，他緝毒了一輩子，也破獲了無數件的毒品案件，但從未見過如此大量高純度的海洛因，感謝新北市刑大等相關單位同仁的努力，能夠偵破全國有史以來在陸上查獲最大的海洛因磚塊，身為市長永遠以警察為榮；最重要海洛因的名稱叫做雙獅地球牌，這些海洛因一進到國內，如果從中盤到小盤，不但會殘害500萬人次的國民，更重要的他會製造更多的犯罪，讓台灣治安亂。
新北地檢署緝毒專組主任檢察官陳旭華及檢察官林殷正、莊勝博、高肇佑指揮新北市刑大，依線民提供的情資，向新北地方法院聲請搜索票，另指揮保三總隊、刑事警察局、林口分局及航警局等共同偵辦；並由關務署及彰化縣警察局協助，今年10月21日於新北市泰山區日○倉儲執行搜索，發現可疑木條約2500支，陸續開拆118條木條後，共查獲1172塊海洛因磚，約446.8公斤。
本案夾藏海洛因磚的木材，自泰國以海運走私入境，在臺中港上岸報關後，運送至日○倉儲存放，新北地檢署與新北市刑大隨即組成專案小組積極溯源，向法院聲請羈押禁見巫姓等7名被告獲准；新北地檢署說，毒品走私模式轉變，本案因檢警掌握線報才能成功攔截毒品，加上專案小組向上層層溯源至幕後主嫌，才能一舉瓦解販毒集團，查獲陸上有史以來最大宗的海洛因毒品案。