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破獲陸上最大宗海洛因毒品案　蘇貞昌：給予「破格」獎勵

▲行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜仔細端詳檢警查獲的雙獅地球牌海洛因磚塊。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.24）
▲行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜仔細端詳檢警查獲的雙獅地球牌海洛因磚塊。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.24）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-24 15:10:57

新北市警方宣布破獲陸上最大宗的海洛因毒品案，總共查獲1172塊外包裝印有「雙獅地球標、一帆風順」字樣的海洛因磚，初估市價約50億元；行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇及新北市長侯友宜今（24）日出席記者會，嘉勉有功的檢警及關務署同仁。

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▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇及新北市長侯友宜今（24）日出席記者會，嘉勉有功的檢警及關務署同仁。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.24）
▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇及新北市長侯友宜今（24）日出席記者會，嘉勉有功的檢警及關務署同仁。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.24）
蘇貞昌認為，如此巨量又純度高的毒品，竟然用這麼樣精密的手法進入台灣，倘若流入市面，對國人健康戕害無法想像，緝毒成功就是保護台灣成功，因為這批毒品數量龐大，可供500萬人吸食，幸好警方及時攔下，沒有讓大量毒品進入台灣，更藉此防堵其他可能衍生的治安事件；隨後也轉向徐國勇指示，這些有功的基層人員，都應給予「破格」的獎勵。

侯友宜強調，他緝毒了一輩子，也破獲了無數件的毒品案件，但從未見過如此大量高純度的海洛因，感謝新北市刑大等相關單位同仁的努力，能夠偵破全國有史以來在陸上查獲最大的海洛因磚塊，身為市長永遠以警察為榮；最重要海洛因的名稱叫做雙獅地球牌，這些海洛因一進到國內，如果從中盤到小盤，不但會殘害500萬人次的國民，更重要的他會製造更多的犯罪，讓台灣治安亂。

新北地檢署緝毒專組主任檢察官陳旭華及檢察官林殷正、莊勝博、高肇佑指揮新北市刑大，依線民提供的情資，向新北地方法院聲請搜索票，另指揮保三總隊、刑事警察局、林口分局及航警局等共同偵辦；並由關務署及彰化縣警察局協助，今年10月21日於新北市泰山區日○倉儲執行搜索，發現可疑木條約2500支，陸續開拆118條木條後，共查獲1172塊海洛因磚，約446.8公斤。

本案夾藏海洛因磚的木材，自泰國以海運走私入境，在臺中港上岸報關後，運送至日○倉儲存放，新北地檢署與新北市刑大隨即組成專案小組積極溯源，向法院聲請羈押禁見巫姓等7名被告獲准；新北地檢署說，毒品走私模式轉變，本案因檢警掌握線報才能成功攔截毒品，加上專案小組向上層層溯源至幕後主嫌，才能一舉瓦解販毒集團，查獲陸上有史以來最大宗的海洛因毒品案。
 

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