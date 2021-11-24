老母跌躺地板5天 女兒日本跨海求警救母

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近期東北季風來襲、氣溫驟降，臺中市政府警察局第五分局東山派出所於11月22日10時許獲報有民眾需要協助，該名報案民眾是旅居國外的張女（66年次），張女表示自己遠嫁日本，母親（姓李，29年次）1人居住在北屯區太原路3段的某社區大樓裡，從11月17日起即無法與李母取得聯繫，請求警方協助。
張女表示定時會與李母視訊，但是已經有5天聯繫不上李母，2天前有請社區保全及秘書經理協助查看，保全表示確實已經有2-3天時間未見李母出門。東山所警員劉欣威、陳佳祺獲報到達現場時，保全及秘書已在門外等候，同時由保全與張女開網路視訊，警方在門外只聽見電視聲響，呼叫李母均未聞回應，警方隨即向家屬表示請鎖匠來開鎖，張女當下即同意，由社區請來鎖匠，警方同時請救護人員前來協助。
鎖匠將門打開之際，即見張母衣著單薄地躺在地上並回頭查看，也讓眾人鬆了一口氣。詢問之下才知道，原來張母不小心跌倒，因劇痛無力再起身，就這樣躺在地板上等待有人發現來救援自己，沒想到一待就是5天，期間均未進食及飲水，警方立即遞水給李母飲用並安撫李母情緒，同時請救護人員協助查看李母情況，之後因為擔架無法進入電梯，警方及救護人員協力將李母放進軟性擔架布抬送到一樓，再送上救護車前往慈濟醫院檢查。張女除通知在臺親人前往醫院協助李母，並對警方此次救援表示感謝。警方呼籲，應多注意家中獨居長輩，除定時省親外，建議可再加裝監視器俾利觀察長輩動向，幸好此次李母能及時送醫救治。