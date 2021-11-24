中南部居民身體沒藻礁重要？詹順貴：生態不能無限上綱

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面對正方代表人東海大學教授林惠真，前環境保護署副署長詹順貴表示自己很配服她在環境生態的研究，兩人認識是在他擔任環保署副署長時，兩人同樣關心台中空汙議題。而他自己最開始也是反對三接原本方案的，但仔細爬梳後來的替代方案，認為這是一個兼顧環保與經濟最好的方法。
詹順貴強調，環境基本法如何定義環境，裡頭提到包括土地、森林、海洋、陽光、空氣、水之外，也包含社會文化。因此當他看了三接替代方案，認為已經對藻礁生態影響降到最低，他不保證不會有影響，但認為至少傷害已經降低。他強調，如果珍愛藻礁反三接公投一但通過，天然氣上不來，無法達到減碳效果，緊接而來就是中南部居民勢必得面臨增加燒媒所帶來的空氣汙染。
詹順貴認為，環境議題不會只有藻礁而已，減碳、空汙都是，這已經不是環保跟經濟之間的對抗，反而是中和對藻礁生態系，對減媒、減空汙、減碳，甚至遠離核廢料多元環保價值的最大化兼顧，環境價值其實無法分哪個環境議題比較重要，應該都要平等去看待。
而正方提到對藻礁生態系有所破壞，詹順貴反問「藻礁生態系的範圍到底到哪裡」強調不能無限上綱。至於正方擔憂「突堤效應」（迎向海流的面呈現淤積、背向海流的呈現侵蝕，對地形與生態會造成影響），他則說依照模擬試驗發現，反而可以讓水流加入，讓內陸飄沙最厲害的地方不會產生淤積，反駁了正方的說法，更何況還有中央大學教授同樣投書表示不會產生「突堤效應」。
詹順貴表示，一但「珍愛藻礁」通過了，就要擔心中南部減空汙的期程是否會受到影響，更何況2024年、2025年都有大型機組要除役，雖然有其他新機組但也不夠，三接不建天然氣上不來，供電上產生窘迫，那麼替代能源是否要從中南部增加燒煤來取代呢？強調「不能為了保護藻礁，就讓中南部居民犧牲健康」。
至於正方提到當地生物多樣性，發現有紅肉丫髻鮫，事實上環差報告裡提到，從北到高雄大部分的魚場都有紅肉丫髻鮫，顯示紅肉丫髻鮫絕不是完全依賴在藻礁生態系上。再來，正方提到的封閉性環境，詹順貴則澄清是開放式堤防設計，鯊魚會空間迷航的可能性很小。
另外，正方也提到三接建設可能讓海水升溫3.5度，詹順貴表示這是正方的嚴重誤會，因為環差報告中提到海水溫度可能上升0.5度，非正方所說上升3.5度。所謂的3.5度是台電大潭電廠溫排水導致的，絕不是因為三接工程，更何況開放式堤防對洋流流動不會有影響，海溫也不致會有太大的變化。
而正方擔心海水升溫影響生物生態，詹順貴則以永安接收站為例，表示排出的冷卻水溫度比海水低，當地石斑魚養殖業者搶著要，產出高價值的石斑魚，是否像正方所說影響當地漁業有待觀察。他說，2050年淨零排放是大家共同的目標，他也知道藻礁到現在7600多年，這證明滄海桑田它有一定的韌性，如果把藻礁生態太過上綱，而忽略中南部居民的需求，這樣是失去區域的公平性。若能兼顧藻礁生態降低破壞，又可達到減媒、減空汙、減碳的目標不是很好嗎？