朱立倫未替遠東發聲　陳亭妃批：註定是中國的小癟三

遠東集團因為在中國投資違反環保等相關法規，遭到中國相關部門開罰，除罰款與追繳稅款，閒置用地也被追回，；國民黨主席朱立倫今（24）日受訪時對此表示「不予置評」，還說廠商要遵守在地法令，引發關注。對此，民進黨立委陳亭妃下午表示，朱立倫昔對中共賀電不吭聲，「他就註定是中國的小癟 三」；民進黨立委王定宇也說，中國這樣的所作所為把台灣推得更遠，影響也會反映在中國自己的投資環境上。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-24 15:47:49｜2021-11-24 15:55:38
陳亭妃表示，中國對於遠東所做的動作很清楚就是在殺雞儆猴，且用無限上綱的理由在逼退台灣的企業，在野黨主席朱立倫對此悶不吭聲，甚至記者提問時，還要企業守法，「請問遠東是犯了什麼法嗎？」，陳也表示，這是非常離譜的說法，除了對中國不敢吭聲，甚至還傷了台灣的企業。
陳亭妃認為，大家都知道遠東比較支持藍營，但很可悲的是朱立倫不敢替遠東發聲，也很遺憾。從中國國家主席習近平給國民黨的賀電中，說要謀求國家統一努力的字眼，「他不敢吭聲之後，他就註定是中國的小癟 三」。
陳亭妃也說，朱立倫不敢對中國有所批評，所以在中國發出的賀電不敢說出自己的心聲時，「就已經注定了他是最弱化、無能的黨主席了」。
王定宇也說，台灣跟中國之間，台商是很重要的元素，台商也幫了中國很大的忙，中國也許不了解民主自由國家，企圖用市場跟經濟力量扭曲，且抓了幾個要殺雞儆猴，這是明白用經濟力量介入民主運作。
王定宇說，這不會只有對台灣，相信美國、歐盟、加拿大等有選舉國家最後都會提醒自己，中國有高度投資風險、是因人而治的國家。中國這樣的所作所為把台灣推得更遠，影響也會反映在中國自己的投資環境上。
王定宇也說，把徐旭東當作台獨金主，是個荒誕不經的笑話，他絕對不是綠色金主，這顯示在中國，中國說你是甚麼就是甚麼，這就是風險。