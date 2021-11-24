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安全成功的手術是一個合作無間的醫療團隊完美搭配而成，過程中所有成員必須緊密配合，其中巡迴護理師擔任重要的輔助後援工作，例如要隨時提供要各種物品，如拆無菌物品、器械、醫材，協助手術環境設備儀器的擺放，還要書寫紀錄，在緊湊的流程中，若有延遲紀錄，可能造成誤差。
即時辨識語音 增加手術流暢度
但手術病人從進入手術室報到，到離開恢復室，期間至少有10次以上必須記錄時間的情境，對臨床護理師有而言，必須時時警覺即時準確地完成紀錄手術中各項作業時間與內容，一直是負擔極大的工作之一。
而藉由即時辨識語音內容自動帶入相關內容至手術時間系統畫面內，除提高即時與準確性，並透過此語音辨識輸入系統，讓巡迴護理師可更便利順暢作業，增加手術的流暢度。
醫療手術語音辨識輸入系統 提升手術室效率
因此臺大醫院手術室團隊與資訊室共同研究開發出了醫療手術語音辨識輸入系統，並已於2020年1月21日申請獲得醫療手術語音輸入資料的系統專利，大大提升了手術室效率，推行後手術工作團隊人員滿意度明顯提高，值得推廣應用。
資料來源：健康醫療網 結合科技與臨床醫療 臺大醫院「手術語音系統」獲專利
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